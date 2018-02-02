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Cекреты управления организмом
Человеческий организм — очень загадочная, порой даже странная система. Проблема может возникнуть на ровном месте и на ровном месте решиться. А некоторые секреты управления организмом просто поражают. Вот некоторые из них…
1. Першит горло
Горячий чай, конечно, тоже помогает, так же как и полоскания солевым или содовым раствором. Но есть еще один малоизвестный способ избавиться от першения в горле — нужно всего лишь почесать ухо! Отоларингологи утверждают, что это стимулирует нервные окончания ушной раковины, создавая в горле мышечный спазм.
2. Успокоить нервы
Если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе и нужно срочно успокоиться, просто умойтесь холодной водой. Она заставит вас ненадолго задержать дыхание и остудит нервные рецепторы. Тело начинает потреблять больше кислорода, и ваша нервная система успокаивается. Примерно таким же действием обладает стакан холодной воды.
3. Страх перед уколом
Некоторым людям очень сложно набраться мужества перед уколом. В следующий раз перед тем, как медсестра введет вам иглу, немножко покашляйте — это поможет вам отвлечь мозг от болезненной процедуры. Только предупредите о своей манипуляции человека, который будет делать вам укол!
4. Забитый нос
Упритесь в нёбо языком, а пальцами надавите на участок над бровями. Через 20 секунд вам станет легче!
5. Предупредить шрамы от ожогов
Если вы обожглись, не спешите бежать за пакетом со льдом — просто легонько нажмите подушечками пальцев на пораженное место. Так температура этого участка вернется к нормальной температуре тела медленнее, а значит, естественнее.
6. Зубная боль
Этот трюк особенно пригодится вам, если у вас чувствительные зубы. Если вы почувствовали нарастающую зубную боль, положите пакет со льдом на тыльную сторону ладони, а потом переместите на впадинку между указательным и большим пальцами. Именно там проходят как ручные, так и лицевые нервные окончания. Они передадут в мозг соответствующий сигнал, и боль утихнет.
7. Нервозность
Знакома вам такая ситуация: вы собираетесь на важную встречу, одеваетесь, готовитесь, но все, о чем получается думать — это о бабочках в животе. Прозвучит странно, но чтобы успокоиться и прийти в нормальное состояние, попробуйте подуть на свой большой палец. Именно он отвечает за так называемый блуждающий нерв, который регулирует частоту сердцебиения. Готово! Бабочки улетели
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на econet.ru
Теги: Донбасс, здоровье, секрет
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