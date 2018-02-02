Лучшие народные средства от головной боли

02.02.2018 16:15

Эти методы устранения головной боли проверены многими людьми.



Как известно, эффективность обезболивающих или любых других препаратов против головной боли будет зависеть от того, насколько правильно была определена причина данного недомогания. Если человек точно знает, что, допустим, голова болит из-за повышенного артериального давления, то здесь проблему решить спазмолитиками невозможно, для начала нужно снизить давление.



Народные способы лечения головной боли чем и хороши, что они воздействуют положительно на весь организма и успокаивают нервную систему, за счет чего головная боль начинает потихоньку отступать.



Что делать, когда болит голова?



Сразу распустите волосы и снимите головной убор. Все дело в том, что аксессуары и шапки могут препятствовать нормальному кровообращению, из-за чего спонтанно начнет болеть голова.



Выпейте стакан теплой кипяченой воды. Обезвоживание или же просто недостаток жидкости в организме может привести к таким вот печальным последствиям.



Выключите компьютер и любой другой электронный гаджет, примите горизонтальное положение и полежите с закрытыми глазами хотя бы 15 минут.



Липовый отвар. В кастрюлю насыпать две столовые ложки сухих цветков липы и залить их двумя стаканами горячей кипяченой воды. На маленьком огне довести до кипения и подождать еще 10 минут, затем снять с плиты кастрюлю и дать время на остывание. Затем процедить и выпить теплым перед сном или же в момент, когда разболелась голова. Желательно, из кастрюли перецеживать отвар сразу в термос, чтобы он не охлаждался.



Настой из примулы. Чайную ложку сушеного растения залить стаканом кипятка и настаивать в течение получаса, затем процедить и выпить полстакана, а уже непосредственно перед сном - принять оставшийся настой.



Если вы не знаете, от чего у вас каждый день или несколько раз в неделю болит голова, то для начала нужно обратиться к врачу и только потом, если это будет возможно, начать дополнять лечение головной боли народными рецептами.

Источник: http://hronika.info