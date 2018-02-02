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Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин

02.02.2018 13:35
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Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин

Возможно, вы интуитивно чувствовали, что работа по дому успокаивает и отвлекает вас, поднимает настроение. 

Теперь ваши догадки подтвердили ученые, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Они обнаружили, что женщины, которые занимались домашними делами 6 часов в день, имеют на 13 процентов ниже риск развития рака молочной железы, чем их сверстницы, занятые сидячей работой.

Даже у тех, кто тратил на домашние дела 2,5 часа в день, риск заболевания раком оказался ниже на 8 процентов.

Исследователи Оксфордского университета опросили на предмет физической активности и рациона питания более 8000 женщин, среди которых были больные раком молочной железы.

Выяснилось, что между занятостью домашними делами и заболеваемостью этим недугом существует взаимосвязь.

Предыдущие исследования показали, что более трех процентов случаев рака молочной железы, более пяти процентов рака толстой кишки и около четырех процентов случаев рака матки были диагностированы у людей, которые уделяли физической активности менее 150 минут в неделю.

150 минут в неделю — это рекомендованная медиками «доза» физической активности. В основном они советуют посвящать их быстрой ходьбе.



Теги: Донбасс, здоровье, уборка, женщины
 
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