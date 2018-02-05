Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов

05.02.2018 18:30

Медики утверждают, что если не соблюдать их рекомендации в лечении бронхита, то осложнения неизбежны.



Бронхит, сам по себе, уже является осложнением, потому что развивается на фоне ОРВИ и других простудных заболеваний, которые не были должным образом вылечены. Большинство людей предпочитает лечиться дома, в итоге - банальная, как казалось, простуда перетекает в острый бронхит, Начинается жуткий кашель, а риск появления дополнительных осложнений возрастает в разы.



Самым распространенным "побочным" эффектом от неправильного лечения острого бронхита является его хроническая форма. То есть, в последствие всей жизни каждый раз, когда в организм человека будет попадать вирус или патогенные бактерии, у него тут же разовьется бронхит со всеми вытекающими последствиями.



Как лечить бронхит?



В первую очередь, человек должен обратить внимание на главный симптом данного заболевания - сухой кашель. Если при этом температура тела не повышена, можно смело отправляться в поликлинику к терапевту на прием, но надеть новую респираторную маску, которая защитит окружающих от, возможно, имеющихся в организме больного бактерий, а также его самого от вирусов, витающих в воздухе.



В случае, когда человек оставил без внимания приступы сухого кашля, а на третий день стали отходить мокроты, появился насморк и немного высилась температура, тогда уже доктора нужно вызывать домой и ни в коем случае не идти в таком состоянии на работу.



Чтобы определить, как лечить бронхит, врач должен назначить для пациента сдачу анализов мочи и крови. Только так будет ясно, необходимы ли антибиотики или можно обойтись противокашлевыми препаратами.



Никакое самолечение в данном случае не уместно. Человек может сам себе навредить, запустив бронхит до хронической формы.



Из "народных" средств больной с диагнозом "бронхит" может в качестве дополнительных средств лечения использовать мед с молоком. Также, можно делать паровые ингаляции с эфирными маслами хвойных деревьев, но только в том случае, если температура тела в норме. Особой популярностью пользуются горчичники, потому как они быстро устраняют кашель и способствуют скорейшему выздоровлению человека.

Источник: http://hronika.info