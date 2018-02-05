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Лунный календарь стрижек на будущую неделю
В какой день лучше стричься
5 февраля – 21 лунный день. Луна в Весах. Энергетически насыщенный день, когда мы смело идем навстречу судьбе, оставив далеко позади страхи и сомнения. День активного творческого начала, которое заставляет нас двигаться. Стрижка волос решит материальные проблемы.
6 февраля – 21 лунный день. Луна в Скорпионе. Эмоции преобладают радостные, мы просто заряжаемся энергией и оптимизмом. Именно поэтому день как нельзя лучше подходит для праздников и веселья. Стрижка волос решит проблемы со здоровьем.
7 февраля – 22 лунный день. Луна в Скорпионе. Тайное становится явным, и можно подобрать ключи к отгадкам многих загадок. Двадцать второй лунный день традиционно называется днем мудрости. Стрижка волос способствует оздоровлению и респектабельности.
8 февраля – 23 лунный день. Луна в Стрельце. День поворота Луны. День некоторой ломки коренных преобразований. Критический день по всем параметрам. Один из критических дней лунного месяца. Стрижка волос: воздерживаемся во избежание разнообразных напастей.
9 февраля – 24 лунный день. Луна в Стрельце. День насыщен огромной энергией, с которой не все в состоянии справиться. Просыпается тяга к авантюрам и экстремальным поступкам. Пассивным людям лучше посвятить этот день отдыху и сну. Стрижка волос даст энергетическую подпитку.
10 февраля – 25 лунный день. Луна в Стрельце. День мудрости и справедливости. Если вы отстаиваете справедливость в суде и слушание назначено на двадцать пятый лунный день, считайте, что вам крупно повезло. Стрижка волос: воздерживаемся во имя поддержания физического и психического здоровья.
11 февраля – 26 лунный день. Луна в Козероге. Один из критических дней лунного месяца. Двадцать шестой день - день очищения и освобождения от гордыни, объединения по жизненным интересам и духовной устремленности. Очень важно соблюдать законы (имеются в виду высшие законы). Стрижка волос приведет к депрессии и травмам.
Благоприятные дни: 5 и 6 февраля 2018 года.
Неблагоприятные дни: 8 и 11 февраля 2018 года
Теги: Донбасс, лунный камень, стрижка
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