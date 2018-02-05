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Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни

05.02.2018 17:34
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Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни

Не забывайте про физическую активность и короткие перерывы во время рабочего процесса.

Группа кардиологов из исследовательского центра в Далласе, США, выяснили, почему сидение на одном месте больше 9 часов в день является невероятно опасным для сердца человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как отметили ученые, тропонины (белки), которые содержатся в сердечной мышце, при хроническом, чрезмерном количестве могут вызвать сердечную недостаточность.

Для исследования ученые обратили внимание на показатели тропонинов в крови у 1700 мужчин и женщин. Оказалось, что повышенный уровень тропонинов был у тех людей, которые проводили 9-10 и более часов в сидячем положении ежедневно. Такая связь между сидячим образом жизни и уровнем белков сохранилась даже после того, как исследователи не учитывали факторы возраста, пола, индекса массы тела и генетической наследственности.

Возможно, все происходит так. Сидячий образ жизни связан с ожирением, резистентностью к инсулину и жировыми отложениями в сердце, что может привести к повреждению сердечных клеток, – предположил ученый Джеймс де Лемос, кардиолог и профессор из Техасского университета.


Какой бы вред для организма не приносил сидячий образ жизни, не забывайте про физическую активность и короткие перерывы во время рабочего процесса.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, медицина
 
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