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Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах
Вред от излучения был опровергнут.
Американские учёные провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли излучение мобильных телефонов на здоровье человека. Их целью было доказать или опровергнуть многочисленные теории и заявления о том, что радиочастотное излучение от этого вида устройств может с течением времени вызывать рак мозга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
Мобильные телефоны испускают радиочастотное излучение, которое менее опасно, чем ионизирующее, получаемое во время рентгена или, как пример, от ядерных осадков. Ионизирующее излучение способно вызывать повреждение ДНК, что в итоге может привести к появлению у человека рака. Радиочастотное излучение от мобильных телефонов работает совсем иначе, что и доказали учёные.
На протяжении двух лет исследователи подвергали подопытных крыс радиочастотному излучению сетей 2G и 3G по 9 часов каждый день. У некоторых самцов грызунов, подвергшихся облучению, появились небольшие опухоли сердца, а вот женские особи остались полностью здоровыми. В ходе второго эксперимента у крыс обоих полов не было замечено никаких отклонений. Более того, крысы, подверженные излучению, в итоге прожили дольше, чем те, что не участвовали в эксперименте. Правда, учёные не исключают, что это просто случайность.
По словам исследователей, пользователи в большинстве своём проводят куда меньше времени, находясь под радиочастотным излучением, чем участвовавшие в эксперименте крысы.
«Даже с частым ежедневным использованием мобильных телефонов мы не видели увеличения количества заболеваний, таких как опухоли головного мозга, у подавляющего большинства взрослых», — заявили представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
Отис Браули, главный медицинский сотрудник Американского онкологического сообщества, согласился, что нет явных доказательств связи между использованием мобильного телефона и развитием рака у человека.
Теги: Донбасс, здоровье, ученые, мобильная связь
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