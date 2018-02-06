Все рубрики раздела
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов
Медики настоятельно рекомендуют не спать больше восьми часов за ночь.
Ученые пришли к неожиданным выводам в отношении количества необходимых часов для ночного сна после проведенного масштабного исследования, в котором принимали участие люди разной возрастной категории.
Как выяснили исследователи, чем больше человек спит, тем хуже он себя чувствует на следующий день. По их мнению, семи часов человеку в любом возрасте вполне достаточно для того, чтобы выспаться, восстановить силы, расслабиться и дать отдохнуть нервной системе.
Что происходит, когда человек спит больше 8 часов подряд?
Ученые попросили всех участников исследования заполнять дневник, в котором они указывали количество времени, потраченного на ночной сон, а также описывали свое самочувствие с самого утра и в течение всего дня.
И вот, к каким последствиям привел 8-10 часовой ночной отдых:
- частые головные боли;
- ухудшение памяти;
- невозможность сконцентрироваться на какой-либо задаче;
- повышенная раздраженность;
- сонливость;
- ощущение разбитости;
- снижение работоспособности в целом.
У добровольцев, которые спали по ночам не более 8, но и не менее 7 часов, подобных нарушений не наблюдалось и их уровень продуктивности был гораздо выше, чем у тех, кто подолгу нежится в постели.
Также, исследователям удалось обнаружить взаимосвязь между переизбытком сна и фигурой человека. Как оказалось, у людей, которые спят больше 8 часов в сутки, имеется лишний вес, еще чаще - ожирение.
Все дело в том, что у "сонь" замедленный обмен веществ, а потому избавиться от лишних килограммов им не так просто, да и аппетит у них слишком повышенный.
Со временем любовь к "поспать подольше" может стать трамплином для развития сахарного диабета, заболеваний сердца и сосудов, депрессии и другим болячкам.
Единственное исключение относится к детям, так как человек "растет" во сне, ученые разрешают спать им больше, чем взрослым.
Ученые рекомендуют всегда спать по 7-8 часов, независимо от того, рабочий день у вас впереди или выходной. Потому как сбои в режиме дня приведут к куда более серьезным негативным последствиям в области здоровья.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, сон
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине17:40
- В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров16:31
- Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества16:15
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему14:48
- Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»14:20
- В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие14:00
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Путин заболел: в Кремле сообщили подробности20:40
- Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии20:20
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе