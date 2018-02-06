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Названы три самые действенные меры профилактики рака

06.02.2018 20:18
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Названы три самые действенные меры профилактики рака

Онкологи утверждают, что эти методы могут защитить человека от рака груди, матки и органов желудочно-кишечного тракта, а также печени.

Онкологические заболевания давно перестали быть редкими. Ежегодно статистика пополняется новыми данными и численность заболевших раком людей растет без остановки.

Самыми распространенными видами онкологических заболеваний медики называют рак молочных желез, шейки матки, печени, желудка и кишечника. Как оказалось, каждый из нас может предупредить рак и обезопасить своих детей от него.

Три самые действенные меры профилактики рака:

Питание, обогащенное клетчаткой. Для того, чтобы быть здоровым, стройным и не бояться рака органов желудочно-кишечного тракта нужно есть больше клетчатки. Это свежие овощи, киноа, петрушка, а также кукурузные отруби, которые содержат максимальное количество клетчатки и при попадании в пищеварительную систему разбухают, вытягивают из клеток и тканей все вредное и выводят из организма.

Вакцинация. Немногим известно, что прививка против гепатита В, которую делают детям в младенческом возрасте, на всю жизнь защищает их от рака печени. А благодаря вакцине от вируса папилломы человека можно предупредить рак матки, потому как этот вирус способствует появлению раковых клеток и росту злокачественной опухоли.

Ежегодное обследование у маммолога и гинеколога. Данная мера поможет распознать рак молочных желез или шейки матки, либо яичников, на ранней стадии развития, когда у женщины будут все шансы на то, чтобы вылечиться. Подобный совет онкологи дают и мужчинам, только в их случае нужно обращаться к урологу.

К слову, ученые в результатах многочисленных исследований обнаружили, что люди, которые живут на Юге, гораздо реже сталкиваются со злокачественными опухолями.

Источник hronika.info



Теги: Донбасс, здоровье, рак, профилактика
 
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