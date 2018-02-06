По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева

06.02.2018 21:27

Писатель, военный журналист и писатель Сергей Лойко сказал, что ему нравится город Киев. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"Я люблю Киев, нормально мне здесь живется. Как-то в Киеве теплее. Потом еще люди разговаривают на украинском языке. А на украинском языке даже матом не хочется ругаться, потому что это такой язык певучий, поэтический. Такое ощущение, что ты все время разговариваешь с Лесей Украинкой или по крайней мере с Линой Костенко. Особенно когда разговариваешь с девушками. А я почему-то все время с ними разговариваю. Я себя ощущаю, как Игорь Северянин писал: "Среди девушек нервных, в остром обществе дамском я мгновение жизни превращу в грезофарс... Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы – в Нагасаки, из Нью-Йорка – на Марс". Приятно в Киеве", - подчеркнул журналист.

Однако на вопрос о том, планирует ли он осесть в Киеве, Лойко ответил: "Да нет, вряд ли. Все-таки это не мой город. За четыре года, что я здесь нахожусь, я все равно себя чувствую проездом".