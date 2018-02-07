Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы

07.02.2018 22:25

Есть несколько способов оставаться свежей и бодрой утром.



На качество сна и внешний вид после него влияет не только поза, но и косметические средства нанесенные на кожу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua



1. По 3:00 до сна пейте меньше жидкости и ешьте блюда с повышенным содержанием соли. Также стоит ужинать продуктами, богатыми белком. Постарайтесь отказаться от сахара, риса, макарон и картофеля на ночь от углеводов кожа утром кажется припухшей.



2. В вечерние часы позаботьтесь о своих губы. Мажьте их медом и смойте через 10 минут. Если есть высыпания на коже, их также смажьте медом. Он подсушит кожу и снимет воспаление.



3. Отлично работают в вечернее время средства против целлюлита. Возьмите любую глину, добавьте минеральной воды. Согрейте массу в микроволновой печи или на водяной бане. Смажьте глиной места, пораженные целлюлитом. Глины не жалейте, слой должен быть достаточно толстым. Накройте полиэтиленом и укутайте теплым платком. Полежите полчаса, обратившись в плед. Затем смойте глину, кожу смажьте антицеллюлитным кремом.



4 На внешний вид и самочувствие также влияет поза во сне. Вне сна на животе может вызвать отеки, темные круги под глазами и плохой цвет кожи. Если вы спите на спине, то советуем купить ортопедическую подушку - так кровь и лимфа нормально циркулируют по сосудам, обеспечит коже лица свежий вид. Также попробуйте одевать маску для сна, это сделает сон более глубоким.



5. За час до сна обязательно проветривайте комнату, где вы спите. В ней не должно быть душно, сыро или слишком холодно. Чтобы тепло от батарей не сушил кожу, купите лучше увлажнитель воздуха.



6 За полчаса до сна наносите на кожу ночной крем, а также тщательно расчешите волосы. А чтобы ваши пряди меньше электризовались и выглядели лучше утром, спите на наволочках подушек только из натуральных тканей, а не синтетических.



7. Начинайте восстановления организма с завтрака. Лучше всего, если это будут овощи. Также вас быстро пробудит прохладный душ с мятным или цитрусовым ароматом геля для умывания.