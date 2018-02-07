Названы основные ошибки в уходе за зубами

07.02.2018 21:00

Медики назвали главные ошибки людей, которые приводят к развитию заболеваний зубов и десен.



Редко кому из людей удается сохранить здоровье зубов до самой старости, у каждого хоть какая-нибудь проблема, но есть. Чаще всего к стоматологам обращаются с кариесом и пародонтитом. Медики утверждают, что все заболевания зубов и десен - это следствие неправильного ухода за ротовой полостью.



Эксперты рассказали о том, чего нельзя делать, чтобы не навредить своим зубам:



Не чистить зубы перед сном. Оставшиеся на зубах бактерии, будут разрушать их, если вы сознательно откажетесь чистить перед сном. Тогда нет смысла удивляться тому, что развился кариес и появились зубные камни, а запах изо рта оставляет желать лучшего.



Чистить зубы каждый раз после еды. В этом нет никакой необходимости, достаточно воспользоваться зубной нитью или прополоскать рот водой или же специальным ополаскивателем. Чрезмерное очищение зубов щеткой ведет к стиранию эмали.



Давить на зубную щетку во время чистки. Так вы стираете эмаль и царапаете десны.



Держать щетку в горизонтальном положении и в этом же направлении двигать ею. Такой способ чистки зубов приводит к травмам десен, да и в этом случае вы никак не очистите всю поверхность зубов.



Менять зубные щетки раз в пять лет. Это недопустимо. Медики советуют менять щетку раз в три месяца, потому как на ней накапливаются бактерии и человек может столкнуться с неожиданными негативными последствиями в плане здоровья не только зубов, а всего организма.



Игнорировать зубную нить. На самом деле, зубная нить проникает в самые труднодоступные места между зубами, а потому является эффективным инструментом для чистки зубов, препятствующим развитию кариеса.



Пользоваться "отбеливающими" пастами на постоянной основе. Они разрушают эмаль и дентин, поэтому если и пользоваться ими, то только после визита к стоматологу, который объяснит, как это правильно делать.



И самое главное: посещайте стоматолога раз в полгода для того, чтобы врач вовремя выявил кариес и другие проблемы, которые требуют немедленного вмешательства, а также провел профессиональную чистку ротовой полости, которая препятствует образованию камней, разрушающих зубы.

Источник: http://hronika.info