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Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"
Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке описал некоторые подробности ликвидации главаря незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых. По словам Бутусова, операцию разработали украинские спецслужбы, пишет kp.ua.
Толстых взорвали в его рабочем кабинете на базе "Сомали", которая находилась на окраине Донецка.
- Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстрелянного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент. Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа "Мюнхена", только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться, - написал Бутусов
Толстых был убит 8 февраля 2017 года около 6 часов утра. В его кабинете произошел взрыв. Представитель "ДНР" Сергей Завдовеев заявил о двух версиях убийства: взрывное устройство в батарее и прицельный выстрел из огнемета "Шмель".
СПРАВКА
Версию о причастности украинских спецслужб подтверждает и сторона противника. По данным членов незаконных вооруженных формирований "ЛНР", СБУ якобы создала спецотдел для ликвидации главарей, подобных Гиви. Непосредственно в операции по устранению Толстых принимали участия бойцы 8-го полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ под руководством полковника Олега Нечаева и начальника отдела разведки полка майора Павла Балова с позывным Кедр.
Полковник Олег Нечаев, командир 8 отдельного полка спецназначения, который находится под Хмельницком, кавалер Ордена Богдана Хмельницкого III степени. Неоднократно вместе с бойцами своего подразделения участвовал в боях на территории АТО, держал оборону города Счастье, Луганской области.
Теги: Донбасс, ликвидация, операция, Гиви
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