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Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления
Эти методы помогут вам сохранять спокойствие и давление в норме.
В Украине в последние недели погода меняется каждый день и минусовая температура резко переходит в плюсовую, поэтому людям, которые страдают от перепадов кровяного давления приходится нелегко.
Медики утверждают, что улучшить самочувствие можно такими способами:
Пить много полезной жидкости. Вода и травяные настои, а также отвары и ягодные чаи очищают сосуды от токсинов и снижают уровень холестерина в крови, за счет чего артериальное давление не будет "скакать" то вверх, то вниз.
Не есть жареных блюд. Канцерогенные вещества из жареного растительного масла попадают в кровь и засоряют сосуды, способствуя их сужению, от чего может повыситься давление. Поэтому гипертоникам лучше повременить с жареными продуктами и готовить пищу другими способами, например, варить в воде или на пару.
Если и есть жирные продукты, то только те, в которых содержатся полезные жирные кислоты Омега-3. Эти вещества славятся своей способностью очищать и омолаживать сосуды, за счет чего показатели давления будут оставаться в норме при любой погоде.
Не солить еду. И гипертоникам, и гипотоникам следует избегать сильно соленых продуктов, потому как они задерживают воду в организме, а вместе с ней и вредные токсины. По крайней мере, следует ограничить потребление соли на период переменчивой погоды.
Обязательно при наличии проблем с давлением, человеку нужно измерять его 2-3 раза в день, чтобы вовремя отреагировать на скачок и предупредить криз.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, давление, лечение
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