Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция

08.02.2018 19:14

В 2017 году в Украине зафиксировали 162,5 тыс. ДТП, в которых погибло почти 3,5 тыс. человек. Умышленные или неосознанные ошибки полицейских, которые оформляют ДТП, часто не позволяют суду установить виновного, пишет адвокат адвокатского объединения "Коллегия" Евгений Сунев в эксклюзивной статье для издания "ГОРДОН".

Сколько дорожно-транспортных происшествий происходит в Украине? Статистика улучшается или наоборот?

По данным Национальной полиции, в 2017 году в Украине произошло 162,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло почти 3,5 тыс. человек. Количество ДТП выросло на 2,3% по сравнению с 2016 годом и на 14,8% – по сравнению с 2015-м.

По смертности в ДТП на 1 млн населения Украина в три-четыре раза обгоняет страны Евросоюза. При этом по количеству зарегистрированных автомобилей (200 машин на 1000 человек) Украина значительно отстает от Европы (600 авто на 1000 человек).

Как оформляется ДТП и какие документы составляют полицейские?

Задача полицейских, прибывших по вызову на место ДТП, – составить ряд документов, после рассмотрения которых суд признает лицо виновным или невиновным в ДТП. В некоторых случаях составленные инспекторами документы не позволяют судам определить виновного: на выходе получается ДТП, в котором никто не нарушил правила.

В первую очередь полицейские составляют протокол об административном правонарушении. В этом документе инспектор указывает, кто из водителей, по его мнению, нарушил правила дорожного движения. Протокол подписывает лицо, которое привлекается к ответственности. В некоторых случаях такой протокол патрульные составляют на двух участников ДТП, если (по их мнению) оба водителя нарушили ПДД.

Второй документ – схема происшествия, или схема места ДТП. Здесь инспектор патрульной полиции обязан указать точные сведения, которые позволяют восстановить размещение транспортных средств после ДТП. Схемы, составленные инспекторами реформированной полиции, крайне редко позволяют восстановить размещение автомобилей: они изобилуют неточностями, практически всегда в них отсутствует необходимая информация о знаках дорожного движения, разметке и точках, позволяющих точно установить расстояние автомобилей до разметки.

Также инспекторы полиции берут письменные пояснения участников ДТП и свидетелей, используя для этого специальные бланки. Все эти документы правоохранительные органы передают в суд, который устанавливает виновного.

Могут ли ошибки патрульных при оформлении ДТП помешать установить виновного?

Да, могут. Рассмотрим один из примеров.

Дорога с трехполосным движением. Левая полоса разрешает движение только налево, средняя полоса – налево и прямо, правая – только прямо. На зеленый сигнал светофора машина из среднего ряда двигается налево, что разрешено разметкой, дорожными знаками и соответствующими пунктами правил. Автомобиль второго участника ДТП из левого ряда (вопреки разметке и знакам) двигается прямо.

Происходит столкновение двух автомобилей, при этом характер повреждений, расположение машин, знаки и разметка однозначно указывают на виновность второго водителя и невиновность первого. Прибывшие на вызов сотрудники полиции поначалу также не видят особых сложностей в составлении одного протокола об административном происшествии. Но после прибытия родственников одного из участников ситуация резко меняется – виновных становится двое, составляется два протокола.

Поскольку протоколов два, то и судебных дел становится два. Дело водителя из левой полосы сразу возвращается на доследование, дело невиновного в ДТП человека попадает в суд. С учетом схемы ДТП и фотографий повреждений авто суд принял решение о невиновности водителя. Однако дело реального виновника так и не попало из полиции в суд.

Особенно явно нарушения со стороны правоохранителей проявляются при оформлении протоколов на водителей в состоянии алкогольного опьянения. Речь не идет об оформлении трезвых водителей как выпивших (такие случаи тоже встречались в практике). Основное нарушение полицейских при остановке выпившего водителя за рулем – пренебрежение правами, предоставленными сотрудникам патрульной полиции по закону. Как правило, после остановки автомобиля с пьяным водителем и оформления протокола патрульные возвращают автомобиль и разрешают нарушителю продолжить движение.

И если при выявлении у водителя 0,4 промилле алкоголя (при норме 0,2) такой подход может быть оправдан, то в случае с выявлением у водителя 3,2 промилле действия инспекторов привели к ДТП. Патрульная полиция утром в будний день остановила водителя и с помощью алкотестера установила уровень алкоголя в 3,2 промилле. Составив протокол, полиция вернула ему машину. Через 30 минут он проехал на красный свет и совершил столкновение с другим автомобилем. Новый протокол водителю выписывал тот же наряд патрульной полиции.

Какие нарушения допускают полицейские при составлении протокола?

Неправильно указаны дата и время административного правонарушения. Дату путают очень редко, время – очень часто, поэтому в суде приходится восстанавливать ход событий ДТП, используя иные данные.

Ошибочно указаны данные свидетелей ДТП, отсутствуют их подписи или вообще не указаны свидетели.

Неточно указана улица, где произошло ДТП.

Указан общий пункт ПДД, который якобы нарушил участник ДТП. То есть вместо пункта, который конкретно и однозначно определяет действия водителя, в проколе написан общий пункт, не позволяющий суду определить, в чем же заключалось нарушение ПДД со стороны водителя.

Вот цитата из судебного решения апелляционной инстанции по делу №755/17433/16-п, в котором принимал участие автор данной статьи:

"При рассмотрении данного дела судья пришел к выводу о нарушении ЛИЦО_3 требований пункта 8.7 ПДД, однако такой вывод судьи противоречит выписанной в протоколе об административном правонарушении сути правонарушения и требованиям закона, поскольку, согласно пункту 8.7 ПДД Украины, предусмотрено, что светофоры предназначены для регулирования движения транспортных средств и пешеходов, имеют световые сигналы зеленого, желтого и бело-лунного цветов, которые расположены вертикально или горизонтально. Сигналы светофора могут быть с нанесенной сплошной или контурной стрелкой (стрелками), с силуэтом пешехода, X-образные. На уровне красного светофора с вертикальным расположением сигналов может устанавливаться табличка белого цвета с нанесенной на ней стрелкой зеленого цвета.

Однако в чем конкретно заключаются нарушения ЛИЦО_3 пункта 8.7 ПДД Украины ни в протоколе об административном правонарушении, ни в постановлении суда не указано".

В этом деле именно ошибка инспектора полиции, составлявшего два протокола на двух участников ДТП, привела к тому, что суды признали обоих водителей не нарушившими ПДД. Согласно решениям судов, оба участника не нарушали правила дорожного движения, но ДТП все равно произошло.

Какие нарушения бывают при составлении схемы ДТП?

Не указано направление движения транспортных средств.

Не отображена дорожная разметка.

Не отмечен тормозной след автомобилей. Из-за этого в суде бывает сложно доказать, что водитель действительно жал на тормоз, стараясь избежать столкновения.

Неверно отображены размеры проезжей части.

Автор этой статьи в 2013 году после самостоятельного выезда на место ДТП согласился в суде с предложением оппонента провести новые замеры ширины проезжей части. По мнению оппонента, замеры в схеме были неверны. Новые замеры подтвердили его правоту. Но это только усугубило положение его клиента: согласно правильным данным, машина его клиента пересекла разделительную полосу на 70 см. По этой причине мой клиент был признан не нарушавшим ПДД.

Неточно определены повреждения автомобилей, что в дальнейшем мешает установить все обстоятельства происшествия.

В отличие от протокола, нарушения в схеме ДТП суд может устранить, направив материалы дела правоохранительным органам для доработки. Пока эти материалы будут дорабатываться, как правило, истекает трехмесячный срок для привлечения к административной ответственности.

Что нужно делать при попадании в ДТП?

1. Сфотографируйте повреждения автомобилей, попавших в ДТП. С разных ракурсов зафиксируйте расположение дорожных знаков и автомобилей после столкновения, разметку, состояние дорожного покрытия.

2. Постарайтесь определить, не установлены ли рядом с местом ДТП камеры видеонаблюдения, в объективы которых мог попасть инцидент.

3. Внимательно изучите протокол, схему ДТП и собственные пояснения. Перечитайте несколько раз перед подписанием. При обнаружении неточностей или несоответствий укажите на это инспектору полиции.

4. Желательно приобрести в автомобиль видеорегистратор, купить книжку ПДД в бардачок или скачать их на свой смартфон. А также иметь под рукой телефон адвоката, который сможет оказать экстренную правовую помощь при ДТП.