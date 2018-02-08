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У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили
Эксперт Немецкого диабетического общества (DDG), профессор Петра-Мария Шумм-Дрегер утверждает, что у женщин с диабетом менопауза наступает раньше, чем у тех, у кого этой болезни нет. По ее словам, у больных диабетом женщин запас яйцеклеток истощается быстрее, что и приводит к более ранней менопаузе.
Снижающийся уровень эстрогена в свою очередь может вызвать значительные колебания уровня сахара крови, ухудшая состояние женщин-диабетиков. По словам профессора, все эти моменты необходимо учитывать в наблюдении за такими пациентками и их лечении.
С началом менопаузы в организме женщины отмечается снижение уровня гормона эстрогена, который также влияет на чувствительность к инсулину. Многие пациентки не знают об этом и оказываются не готовыми к связанным с этим колебаниям содержания глюкозы в крови.
С этой проблемой сталкиваются и те пациентки, которые прежде хорошо контролировали свое заболевание с помощью лекарств. В ряде случаев уровень эстрогена падает очень резко, и к нему добавляется усиленный стресс, обусловленный нарушениями сна и приступами "приливов". Поэтому врачи, по словам профессора, обязаны готовить пациенток к подобным проявлениям. Речь идет не только о подробной информации, но и о необходимости настроить женщин на новый, менее калорийный рацион питания, который поможет контролировать диабет и улучшит их самочувствие.
Источник Сегодня.
Теги: Донбасс, здоровье, менопауза, женщины
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