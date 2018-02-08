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Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин
Ученые из Стамбульского медицинского университета установили, что аспирин положительно влияет на мужскую потенцию. Как информирует replyua.net, для своего исследования специалисты пригласили около двухсот мужчин, страдающих эректильной дисфункцией.
Средний возраст добровольцев достигал 48 лет. На протяжении шести недель часть из них ежедневно выпивала таблетку аспирина (100 миллиграмм), а другая принимала плацебо. Проведенный по окончании эксперимента опрос показал, что у всех мужчин, которые регулярно принимали таблетки аспирина, количество успешных половых актов увеличилось на 47 процентов, то есть почти в полтора раза.
По словам одного из авторов исследования, таких результатов удалось добиться благодаря уникальному свойству аспирина – он разжижает кровь. Кроме того, благодаря ацетилсалициловой кислоте снижается объем тромбоцитов, которые, в свою очередь, способствуют выработке тромбоксана, оказывающего сосудосужающее действие.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, здоровье, аспирин, мужчины
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