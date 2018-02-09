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Эти продукты быстро избавят от похмелья
Названы самые эффективные продукты - борцы с похмельем.
С похмельным синдромом может столкнуться каждый и для этого совсем необязательно сильно напиваться накануне, достаточно выпить некачественную рюмку алкоголя или закусывать калорийными продуктами, которые лишь добавляют токсинов в организм.
Эксперты утверждают, что эти продукты устраняют похмелье:
- маринованные или свежие огурцы;
- куриный бульон;
- любые орехи, но лучше всего грецкие или миндаль;
- овсяная каша на воде;
- куриные яйца;
- бананы;
- свежие помидоры;
- шпинат;
- бобовые и спаржа;
- яблоки;
- свежая морковь.
Во всех этих продуктах содержатся различные вещества, основной целью которых является очищение сосудов и кишечника от токсинов. А так как алкоголь - это и есть мощный токсин, то эти продукты придутся как нельзя кстати, особенно, если у вас все признаки похмелья "на лицо".
Эксперты советуют запастись продуктами из этого списка заранее, если вы знаете, что вам предстоит употреблять алкоголь, а на утро может быть плохо. Потом вы сами себе будете благодарны за такую предусмотрительность.
Не ждите, когда симптомы похмелья начнут удваиваться и головная боль станет невыносимой. Воспользуйтесь одним из перечисленных продуктов, а можно сразу несколькими, чтобы эффект облегчения наступил быстрее.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, помощь, похмелье, продукты
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