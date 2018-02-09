Эти продукты быстро избавят от похмелья

09.02.2018 21:59

Названы самые эффективные продукты - борцы с похмельем.

С похмельным синдромом может столкнуться каждый и для этого совсем необязательно сильно напиваться накануне, достаточно выпить некачественную рюмку алкоголя или закусывать калорийными продуктами, которые лишь добавляют токсинов в организм.

Эксперты утверждают, что эти продукты устраняют похмелье:

- маринованные или свежие огурцы;

- куриный бульон;

- любые орехи, но лучше всего грецкие или миндаль;

- овсяная каша на воде;

- куриные яйца;

- бананы;

- свежие помидоры;

- шпинат;

- бобовые и спаржа;

- яблоки;

- свежая морковь.

Во всех этих продуктах содержатся различные вещества, основной целью которых является очищение сосудов и кишечника от токсинов. А так как алкоголь - это и есть мощный токсин, то эти продукты придутся как нельзя кстати, особенно, если у вас все признаки похмелья "на лицо".

Эксперты советуют запастись продуктами из этого списка заранее, если вы знаете, что вам предстоит употреблять алкоголь, а на утро может быть плохо. Потом вы сами себе будете благодарны за такую предусмотрительность.

Не ждите, когда симптомы похмелья начнут удваиваться и головная боль станет невыносимой. Воспользуйтесь одним из перечисленных продуктов, а можно сразу несколькими, чтобы эффект облегчения наступил быстрее.

Источник hronika.info