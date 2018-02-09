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Как избавиться от боли в суставах
Народные рецепты помогут снять болевые ощущения в суставах.
В народной медицине есть масса рецептов для лечения или профилактики всех существующих заболеваний. В большинстве случаев медики не приемлют самолечения и призывают к тому, чтобы при любых симптомах того или иного недуга люди обращались к ним за помощью, да и нелогично лечить дома то, что должно быть под контролем врача.
Боли в суставах - довольно частое явление, которое может быть вызвано банальным физическим переутомлением или же симптомом артрита. Если вы столкнулись с такой проблемой и она стала беспокоить вас ежедневно, тогда визита к доктору не избежать. Когда человек просто устал и у него стали болеть суставы, то можно воспользоваться народными средствами, устраняющими боли.
Главным составляющим "домашнего" обезболивания суставов является всем доступный и абсолютно безвредный для здоровья яблочный уксус.
Лучшие народные средства от боли в суставах:
Ванночка или компресс с яблочным уксусом. В миску нужно налить теплую воду и добавить 5-6 столовых ложек уксуса, затем поместить в нее руки или ноги, в зависимости от того, что именно болит. Если тревожат суставы шеи или спины, тогда нужно сделать компресс из марлевой ткани, смоченной в водно-уксусном растворе, и приложить ее на больное место.
Растирка с яблочным уксусом и оливковым маслом. Нужно в стеклянной емкости смешать столовую ложку масла с двумя ложками уксуса, а потом использовать средство для растирания в месте, где болят суставы. Желательно, чтобы эта процедура проводилась перед сном.
Сок с яблочным уксусом. Нужно приготовить 300 мл фруктового фреша (любого) и добавить к нему 3 столовые ложки уксуса, перемешать и выпить перед едой. Этот целебный для суставов сок не рекомендуется пить на голодный желудок, поэтому утром его принимают после завтрака. За день можно выпить три таких напитка. К слову, сок с уксусом еще и отлично очищает кишечник от токсинов и "пищевого мусора".
Также, эти рецепты можно использовать в качестве дополнительного средства в процессе лечения суставных заболеваний, но ни в коем случае не, как единственное лекарство.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, суставы, боль, лечение
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