Все рубрики раздела
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты
Закон о реинтеграции Донбасса передали на подпись президенту. Спикер парламента Андрей Парубий завизировал его сегодня. Однако закон раскритиковали эксперты. Мол, в такой редакции он недопустим.
Закон о реинтеграции Донбасса приняли 18 января. Наконец, территории так называемых ЛДНР называют оккупированными. А Россию – агрессором, который собственно и захватил Крым и часть Донбасса, а АТО заменили термином "вооруженный отпор".
Важно, что этим документом Украина возлагает на Россию ответственность за моральный и материальный ущерб. Украина также будет иметь юридическое право отражать или сдерживать агрессию Кремля на Донбассе. Разрешено применять вооруженные силы. Ранее без этого закона войска имели ограничения или действовали вопреки законодательству.
Однако закон о деоккупации во многом противоречив. В частности, президент может применять вооруженные силы без решения Верховной Рады, что дает монополию на использование армии, считают эксперты. Правда, вооруженным путем Донбасс вряд ли будут возвращать, соглашаются эксперты.
И даже если территории будут освобождены, Украине стоит ждать новые вызовы. В частности, возвращения домой переселенцев и восстановление их домов. Однако только отсутствие одного пункта в законе, а именно точной даты начала агрессии, может помешать людям получить компенсацию через суды.
Напомним, что уже на следующий день после принятия закона представители фракции "Оппозиционный блок" зарегистрировали проект постановления об отмене этого закона. Однако депутаты не поддержали инициативы "Оппоблока" – за проголосовали лишь 37 из 226 необходимых депутатов.
А в конце января президент Петр Порошенко отмечал, что немедленно подпишет этот закон как только он поступит к нему.
Источник 24tv.
Теги: Донбасс, закон, критика, реинтеграция Донбасса
- "Это удар в спину": Венгрия жестко раскритиковала новый закон Украины об образовании
- Ничего общего с деоккупацией: в Раде раскрыли детали важного закона
- Законы "чёрного четверга" вступят в силу сегодня ночью
- Выборов по-новому в оккупированном Донбассе и Крыму не будет
- Нардепы проталкивают закон об иностранных студентах
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине17:40
- В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров16:31
- Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества16:15
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему14:48
- Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»14:20
- В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие14:00
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Путин заболел: в Кремле сообщили подробности20:40
- Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии20:20
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе