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Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin существенно подымут цену конфликта на Донбассе для России, отбив желание россиян участвовать в войне.
Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
"Плюс Javelin пошли, а Javelin– хорошая штука, зря их ругают. Это game changing weapon, оружие, меняющее правила игры в нашу пользу. Цена конфликта очень сильно подымается для России", - считает эксперт.
По его словам, американское оружие обеспечит значительное преимущество украинской армии.
"Проблема даже не в танках, проблема в том, что танковые экипажи будут гибнуть, а где же брать новые? Какой дурак из-под Омска бросит свою работу сторожем супермаркета и поедет гореть в танке под Донецком с перспективой быть закопанным в лесополосе, до России даже не довезенным? Таких дураков будет все меньше с каждым новым попаданием Javelin", - уточнил Арестович.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оружие
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