Парацетамол признан опасным для здоровья

12.02.2018 18:30

Учёные пришли к неутешительным выводам, изучив воздействие препарата на организм.



Парацетамол негативно воздействует на половые гормоны, повышая риск бесплодия или пороков развития у плода. К такому выводу пришли ученые из организации Human Longevity в Сан-Диего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Real-Vin.



В исследовании приняли участие 455 человек старше 18 лет. Кроме того, в анализ были включены данные, полученные при обследовании 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями. Ученые проследили за изменениями в концентрации 700 соединений, важных для метаболизма.



Оказалось, что во всех группах добровольцев наблюдалось истощение нейростероидных половых гормонов, связанное с употреблением парацетамола. Эффект был эквивалентен старению организма на гормональном уровне на 35 лет, что, в свою очередь, способствует дисфункции плаценты и нарушению репродуктивных способностей. Это также ведет к заболеваниям нервной системы, а также увеличивает риск выкидыша или нарушений развития у эмбрионов.



При передозировке парацетамол разрушает печень

В Америке Федеральная экспертная группа давно рекомендовала Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретить в стране применение препаратов, содержащих сочетание ацетаминофена (известного у нас как парацетамол) с наркотическими анальгетиками. В число самых популярных таких препаратов входят, например, викодин (парацетамол с гидрокодоном) и перкоцет (парацетамол с оксикодоном). В США такие лекарства назначаются ежегодно более 100 миллионов доз! А на викодине, кстати, “сидит” телесериальный доктор Хаус – в случае запрета бедняге по ходу придется подсаживаться на русскую водку, не иначе.



Медицина давно знает, что передозировка парацетамола является ведущей причиной необратимого повреждения печени. Однако случается это довольно таки редко: если слушаться реальных врачей (а не брать пример с телевизионного доктора Хауса) и принимать парацетамол в стандартных для каждого возраста дозах и курсах, проблем не возникает. Мало того, парацетамол даже считается самым безопасным среди нестероидных и ненаркотических анальгетиков.



Но когда парацетамол смешан с наркотиком, избежать передозировки сложно из-за толерантности, вызываемой наркотическим компонентом препарата. Скажем, доктору Хаусу хочется все время увеличивать дозу викодина из-за привыкания к гидрокодону, но вместе с растущей дозой наркотика он поедает и лишний парацетамол. Между прочим, такой сюжет в реальной жизни выливается в США в 42 тысячи госпитализаций и более чем 400 смертей ежегодно. И главное, что этих людей убивает не наркотик, а “безвредный” парацетамол в лошадиных дозах. Уж лучше бы они употребляли чистый наркотик.



Также эксперты рекомендовали FDA снизить максимальную дозу парацетамола в ненаркотических смешанных и чистых парацетамольных препаратах (Тайленол, Панадол, Терафлю и другие) с 500 до 325 миллиграммов, и установить максимальную суточную дозу для взрослых в пределах 4 000 миллиграммов. При этом консультативная группа проголосовала против ограничения количества таблеток с парацетамолом в одной упаковке.



Кстати, в Украине чистый парацетамол выпускается в дозах по 200 или 325 миллиграмм – для максимальной суточной дозы взрослому необходимо съесть 20 первых или 12 вторых таблеток. Хотя из практики известно, если 3-4 таблетки парацетамола не помогают от боли или температуры, дальше с ним нет смысла играться, тем более что никто на все сто в своей печени не уверен. А вот в комбинированных импортных препаратах нужно внимательно читать инструкцию, дабы точно знать дозу съеденного ацетоминофена.



По закону FDA не обязано следовать рекомендациям экспертной группы, однако в большинстве случаев они все-таки выполняются. Между тем, парацетамол чрезвычайно популярен в Америке - ежегодно в стране продается около 28 миллиардов содержащих его таблеток, то есть каждый американец пьет его по одной таблетке раз в четыре дня. Заметьте, в Штатах не предлагают запретить гидрокодон или оксикодон, - они ведь печень не разрушают.



В Украине же парацетамол не скоро сравнится по народной любви с самым популярным анальгином, который на Западе, кстати, давно не выпускается (то ли из-за осложнений, которые на самом деле ничуть не страшнее, чем у прочих нестероидных противовоспалительных средств, то ли из-за неприличной для развитых стран дешевизны).