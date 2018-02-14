Как справиться с негативными воспоминаниями?

14.02.2018 10:10

Не каждый способен посмеяться над чем-то стыдным, страшным или просто болезненным, что было в его прошлом. И хотя кажется, что способные на самоиронию люди сильны, это вовсе не так. Смех является лишь защитным механизмом от негативных воспоминаний. Это один из способов справиться с болью прошлого. Правда, на очень непродолжительное время. Как заметил Ницше, самоирония не решает проблему, а только позволяет выплеснуть заряд раздражающих эмоций.

На самом деле ошибки прошлого, приносящие боль - это явные указатели на слабые места человека. Рано или поздно он попадет точно в такую же ситуацию и опять ошибется точно таким же образом.

Убегание от болезненных воспоминаний - не лучший выход. Потому что убегать бесконечно не возможно.

Чтобы раз и навсегда избавиться от душевной боли и обезопасить себя от повторения однотипных ситуаций, необходимо разобрать по мельчайшим деталям все, что связано с конкретным воспоминанием. Важно все: место, время, свое финансовое положение на момент событий, психо-эмоциональнле состояние и те же факторы, но уже у всех остальных участников ситуации.

Боль воспоминаний бывает нескольких типов:

сожаление;

чувство вины;

чувство обиды;

страх;

ненависть.

Если разделить эти чувства на две группы, то выйдет, что одна из них имеет направленность на самого человека, а вторая - во вне, на его окружение.

Испытывая эмоции первой группы, человек винит в случившемся себя. Но он должен понять: он не мог поступить иначе в тот момент. Но он может быть другим теперь. И это возможность навсегда изнать из души боль прошлого, вытеснив ее позитивными эмоциями.

Испытывая эмоции второй группы, человек винит кого-то другого в случившемся. Хотя совершенно ясно, что на тот момент тот другой человек тоже не мог поступить иначе. Не важно, осознавал он или нет то, какую боль причиняет другому. Что-то заставило поступить его именно так. А можно ли винить человека в том, что он не властен был изменить?

В какой-то момент у каждого человека могут сработать давние психологические комплексы и модели, усвоенные еще в детстве. В такой момент человек находится как бы в состоянии аффекта.

Есть ли смысл обижаться на пьяного человека? А на сумасшедшего? А на движимого комплексами?

Конечно для некоторых это слабое утешение. Ведь сами они все равно пострадали.

Но в таком случае нужно подумать: что тому, кто не может забыть плохое, дала та ситуация? Какой опыт? Может быть, как-то изменила его жизнь к лучшему? Если нет - самое время это исправить и забрать у плохих воспоминаний прошлого свою моральную компенсацию.

Когда человек постоянно думает о чем-то, что заставляет его страдать, таким образом, его подсознание пытается указать ему на ошибку, которую он совершил, и которую нужно исправить во избежание повторения ситуации.

Но у подсознания свой язык, символический, не всегда понятный даже его хозяину.

Человек может постоянно думать о чем-то, но не видеть, почему это происходит. Ему стоит взглянуть на ситуацию другими глазами. Возможно глазами другого человека. Стоит на время отложить все свои мысли и просто послушать чье-то мнение на этот счет. А лучше много разных мнений.

Откроется то, чего человек не замечал прежде. И это поможет справиться с болью прошлого.

Главное - быть готовым с ней проститься. А это часто труднее, чем найти способ сделать это.

Светлана, www.vitamarg.com