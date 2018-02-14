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Медики развенчали популярные мифы о простуде
Простуда может возникнуть на пустом месте.
По этой причине о ней существует множество мифов, которые мы попытаемся развеять.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на newsyou.info.
Причина – холод
Если бы это так на самом деле, то не было бы простуд в летний период. Да, переохладившись с ослабленным иммунитетом здоровья не прибавится. Но если человек закален, то замерзшие ноги не приведут к простуде. Скорее наоборот: если только появится насморк, окатиться холодным душем с последующим растиранием, то простуда даже не начнется.
Дело в том, что мороз оказывает косвенное влияние на показатели простуд. Когда на улице стоит холодная погода, большую часть времени люди проводят в помещениях, где закрыты окна и работают кондиционеры. Именно тогда вирусы активизируются, заражая как можно больше людей.
Нельзя мыть голову перед выходом на улицу
На этом были воспитаны несколько поколений в бывшем СССР. Хотя вся планета моется по утрам. Отметим, что почти полвека тому назад британцы проверили, сколько простудившихся будет в двух группах, участники которых были во влажной одежде. Оказало, что простуду подхватило примерно одинаковое количество среди тех, кто был на сквозняке, и находившихся в теплой комнате. Опять же – первопричина в закаленности и иммунитете.
Заражение при поцелуе
Учеными доказано, что промежуточная инстанция в процессе заражения – руки. Риновирусы предпочитают попадать в организм через нос.
Несовместимость спорта и простуды
С нормализацией температуры нужно возвращаться к занятиям спортом. Понятное дело, что все должно быть в меру. Но в любом случае вы окажете помощь организму в укреплении иммунитета . Самыми полезными считаются бег трусцой либо ходьба в течение 30 минут.
Можно вызвать пневмонию, если не кашлять
Опасность в подавлении кашля касается страдающих заболеваниями легких, причем относящихся к тяжелым и в хронической форме. Остальные должны вести борьбу с приступами кашля, тем более, что средств для этого предостаточно. Надо только дождаться их действия, когда начнется самоочищение кашля.
Лечиться лучше всего алкоголем
Вирус не боится алкоголя, потому как с ним не встретится: попадает водка в организму по желудочно –кишечному тракту, а вирусы – по верхним дыхательным путям.
К тому же алкоголь делает организм слабым в деле борьбы с вирусной инфекцией.
Надо улучшить питание
В действительности мясные блюда влияют на организм вроде стрессов и инфекций. Лучшим вариантом для того, чтобы предупредить зимой простуду, является соблюдение поста. Посоветуем хотя бы иногда попытаться на день отказаться от мяса и молока. Речь идет не о голодании. Правила довольно просты: пить жидкости до 3-х литров в течение дня и не употреблять мясо, рыбу, яйца и молоко.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, медицина
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