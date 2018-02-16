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Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит
Привлечение Украиной кредита на сумму $7 млрд у Китая несет в себе серьезные риски для экономики страны. Об этом в комментарии "Апостроф. Экономика" рассказал исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.
"Мы говорим о гигантской сумме, которая моментально увеличит объем нашего государственного долга до почти 90% ВВП", – сказал эксперт.
Он отметил, что это приведет к существенному, в 1,5 раза, нарушению нормативов Маастрихтских критериев. Эти показатели предусматривают, что госдолг страны не может превышать 60% ВВП. Их выполнение является обязательным условием вступления страны в еврозону.
"Мы будем находиться в зоне повышенного риска", – предупредил специалист.
Он также отметил, что осуществлять инфраструктурные проекты в стране с низким уровнем жизни "крайне нецелесообразно", особенно в условиях повышенных коррупционных рисков.
Помимо этого, Устенко отметил значительный объем – $200 млн ежегодно – выплат по процентам в случае привлечения такого финансирования под 3% годовых, как это сейчас декларируется. Эта сумма равняется 2% ВВП Украины, подчеркнул эксперт.
Теги: Донбасс, Китай, кредит, риск
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