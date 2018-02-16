Все рубрики раздела
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
"Минску-2" исполнилось уже три года. За это время критики Минских соглашений не уставали повторять, что они "не работают", а их оппоненты продолжали твердить: "Альтернативы нет". Насколько верны одно и второе утверждения и чем ответит Россия, если Украина пойдет отвоевывать оккупированные Донецк и Луганск, "Апострофу" рассказал журналист ПАВЕЛ КАЗАРИН.
- Вторые Минские договоренности, как и первые, были подписаны в очень непростой для Украины ситуации. Как бы вы оценили результат их заключения три года спустя?
- Сегодня очень часто говорят, что Минские соглашения не работают, не возвращают Киеву контроль над Донбассом. Но, на мой взгляд, они и не могли сработать, потому что такая задача перед ними не ставилась. Их главной целью была деэскалация. Если до их подписания ежедневные потери на фронте составляли двузначное число, то после они сократились и стали до 10 человек в сутки, как бы цинично это ни прозвучало. Ставить в вину Минским соглашениям тот факт, что Донецк и Луганск не вернулись под контроль Киева, на мой взгляд, несколько наивно. Просто потому, что они и не могли этого сделать.
Минские соглашения могут быть как победой Украины и поражением России, так и наоборот. Все зависит от того, в какой очередности их выполнять.
Если Киев проводит амнистию, наделяет оккупированные территории особым статусом, боевики после амнистии проводят выборы без допуска украинских партий, легализуются, и им, боевикам, Москва передает контроль над российско-украинским участком границы, то такой сценарий будет означать победу России и поражение Украины.
Если Минские соглашения реализовать в другой очередности: Москва выводит войска, передает контроль над границей Украине, после этого там проводятся выборы с участием украинских партий, то это будет победа Киева.
Но самое главное: до тех пор, пока нет устойчивой безопасности на линии соприкосновения, а Москва не желает даже говорить о возможном выводе своих подразделений (она, собственно, не признает их наличия там), говорить о каком-то разрешении нынешней войны не приходится.
Главное, что на нынешнем этапе Минские соглашения дают Киеву – это право требовать от третьих стран пролонгации санкций, которые введены против российской экономики. В этом отношении договоренности и время играют в пользу Киева.
- Есть ли основания говорить о том, что мы приближаемся к разрешению конфликта?
- Войну можно окончить и ценой капитуляции, этот сценарий у Киева есть в рукаве в любой момент. Вопрос в том, хочет ли Украина мира ценой капитуляции. Что же касается других возможных сценариев, которые предопределяют победу Киева, мы должны понимать следующее: пока враг (а нашим противником являются не вчерашние шахтеры и трактористы, взявшие в руки автомат Калашникова в поисках социального лифта, а Москва) не ощущает себя побежденным, пока не считает, что уровень издержек за разжигание войны на Донбассе недопустимо высок, ждать от него каких-то шагов навстречу невозможно. Вы не можете установить мир только потому, что вам этого хочется. Если Украина с оружием в руках не может войти в Донецк и Луганск, то ей приходится искать компромисс. И вторые Минские соглашения – это одна из его форм. В нынешней своей форме это не приводит к миру, зато дает пролонгацию санкций против страны-агрессора.
Если нам кажется, что Россию можно было заставить подписать более выгодное для Киева и менее выгодное для Кремля мирное соглашение, то это иллюзия. Украина ни к чему не может принудить Россию. Это могут сделать Вашингтон или Брюссель, да и то с большим знаком вопроса, потому что современная Россия – это мощное ядерное государство. Оно изрядно обеднело с 2014 года, но все же довольно крепко стоит на ногах. Его армия изрядно больше украинской, а экономика – намного мощнее. Может ли Украина предложить более выгодную для себя альтернативу, исходя из собственных гипотетических желаний? Быть может, нет. Являются ли они безальтернативными? Альтернатива им появится в тот момент, когда Москва под влиянием экономической или какой бы то ни было еще конъюнктуры будет искать возможность передоговориться. Либо же – когда давление на Москву со стороны европейских столиц или Вашингтона усилится.
- Вы считаете Минские договоренности безальтернативными?
- Я не склонен говорить, что они безальтернативны вообще. Но для того, чтобы окно возможностей для появления такой альтернативы открылось, должны измениться стартовые позиции. Стартовая позиция Москвы должна сосредоточиться вокруг тезиса, что участие в войне на Донбассе против Украины ей невыгодно настолько, что она готова искать компромиссы.
- За последние десятилетия Россия инвестировала в несколько горячих точек, которые потом превратились в замороженные конфликты. По вашему мнению, ожидает ли Донбасс ожидает та же участь?
- Использование Россией замороженных конфликтов – история далеко не новая. Мы можем вспоминать все прецеденты 20 века, начиная с событий гражданской, советско-финской войны, когда была создана Финская Демократическая Республика. В 1990 году появилась концепция, получившая название "доктрина Лукьянова" в честь главы Верховного Совета СССР. Он говорил о том, что если в какой-то стране появляются центробежные настроения и она хочет покинуть Советский Союз, то центр должен делать ставку на те регионы внутри этой страны, которые исполнят роль сепаратистов второго порядка. То есть если какая-то страна захочет отделиться, то нужно найти внутри нее регионы, которые хотят с нами остаться, и подкармливать их. Именно так появилось Приднестровье, также Москва много инвестировала в конфликт в Карабахе.
Будет ли конфликт на Донбассе замороженным? Мы не суверены на оккупированных территориях. Мы не способны принимать решения об их судьбе. В единоличном порядке это способна сделать страна-оккупант, в данном случае – Российская Федерация. Если она пойдет на замораживание конфликта, у нас останется два варианта: смириться с этим статус-кво либо объявить полномасштабную военную операцию и попытаться таким образом восстановить контроль. Но, честно говоря, с учетом примеров Иловайска и Дебальцево у меня есть большая уверенность, что в окопах по ту сторону линии разграничения мы встретим не каких-нибудь донецких трактористов или шахтеров, а кадровую российскую армию, может быть, без знаков отличия. Или же какие-нибудь частные российские военные компании. Россия будет вкладываться в этот конфликт по полной потому, что воспринимает компромисс как слабость. И уж тем более если Украина военным образом продавит линию на оккупированном Донбассе, Москва будет воспринимать это как собственный проигрыш.
Превратится ли Донбасс окончательно в оккупированную территорию или, наоборот, Россия попытается любыми способами вручить его Киеву, перевязав георгиевской ленточкой, зависит в первую очередь от Москвы, а не от Киева.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ответ
- В Донбассе газовый голод
- "Новые донецкие" из РФ захватывают квартиры в ОРДЛО
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву
- "Установление прямых контактов с боевиками лишь затянет конфликт на Донбассе", – спецпредставитель США Курт Волкер. ВИДЕО
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- "Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу21:40
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников