Все рубрики раздела
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»
На территории, подконтрольной ДНР, есть сеть супермаркетов «Семерочка», которая состоит из отжатых украинских магазинов. Это бывшие «Фокстроты», «Амсторы» и т.д., которые были захвачены в 2015 году и теперь работают под новой вывеской.Пишет на своей странице в Фейсбук журналист Денис Казанский.
«Сеть оформлена на друга Паши Губарева Андрея Дундукова (в некоторых источниках его называют дальним родственником). Медиаресурсы Губарева (канал Новороссия, сайт DNR Live) постоянно рекламируют "Семерочку", на открытие новых магазинов приезжают соратники Паши из движения "Свободный Донбасс.
До войны, в 2014, Андрей Дундуков работал управляющим одного из магазинов АТБ. А уже в 2015-м стал владельцем целой сети отжатых супермаркетов. Неплохой взлет. Эдакий донецкий Ингвар Кампрад. Правда, все понимают, что настоящий хозяин «Семерочки» не он, а «народный губернатор» Павлик.
Вчера Паша дал самому себе интервью (да, хорошо иметь собственный сайт), и в нем от «Семерочки» открестился, но признался, что Андрей Дундуков - действительно его старый друг. Ну просто чисто случайно так получилось, что за полгода завхоз АТБ стал владельцем сети украденных боевиками магазинов. А давняя дружба с Губаревым тут совершенно не при чем.
В общем, не зря Паша рискнул в 2014-м году, носился по Донецку, неистово пучил глаза и ревел с трибуны всякие глупости. Это принесло свои плоды. Теперь он один из хозяевов "молодой республики", владелец украденного имущества, которое создавали другие люди. Тысячи людей погибли в бессмысленной войне, сотни тысяч живут в бесправии и нищете, не имея доступа к банкоматам и нормальной мобильной связи, но зато у Паши Губарева все хорошо. Здорово иметь бизнес, в который ты ничего не вложил.
А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку». Пока оболваненные Пашей дончане продолжают умирать на фронте за химеру, Паша считает прибыль. Хорошо!», - резюмирует Казанский.
Теги: Донбасс, магазин, ДНР, Губарев
- "В ДНР ничего своего придумать не могут": дончане в шоке от "брендов"
- В оккупированной Горловке насильно прививают патриотизм и любовь к "ДНР"
- Вместо строительства "нового государства" боевики переименовывают магазины
- Боевикам теперь есть чем стирать камуфляж: в "ДНР" выпускают свой стиральный порошок
- "Ребрединг" магазина в "ДНР" - "креативно" и в стиле "республики"
- В магазинах жены Захарченко вовсю торгуют российской гуманитаркой и украинской контрабандой
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- День в зоне АТО: Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции18:41
- В Мариуполе жестоко убит переселенец18:07
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу17:50
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой17:31
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»22:28
- На Донбассе украинские бойцы убили боевика «Гошу»22:04
- "Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу21:40
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей20:36
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"20:14
- На КПВВ международные наблюдатели фиксируют массу нарушений19:56
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира19:35
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца18:24
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников