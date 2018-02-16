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Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней
С сегодняшнего дня и по 2 марта принято отмечать Новый год по восточному календарю, или так называемый китайский Новый год. Если вас привлекает идея встречать Новый год в третий раз, приводим основные правила празднования на весь этот период
Украинцы уже успели дважды отметить Новый год, но не стоит расслабляться – сегодня это можно сделать и в третий раз, ведь именно 16 февраля наступает Новый год по восточному календарю, или, как его еще называют, китайский Новый год.
"Так почему же раньше не сказали?!" - подумали, наверное, вы, вспомнив о многочисленных приготовлениях к празднику. Однако расстраиваться по этому поводу не стоит – встретить китайский Новый год вы точно успеете вовремя, ведь отмечается он не в ночь на следующий день, а в течение целых 15 дней. То есть до 2 марта.
В этот период уже многократно анонсированная Желтая Земляная Собака будет перебирать покровительство года на себя. И впору вспомнить о ее характере, ведь именно от него зависит, каким будет промежуток времени вплоть до 4 февраля 2019 года, когда ее сменит на посту Желтый Земляной Кабан.
Чего ожидать
Восточные астрологи утверждают, характер у Желтой Собаки непростой: имеется множество положительных качеств, как вот великодушие, открытость, честность, простота, чувство справедливости, спокойствие, дружелюбность, неприхотливость, но и отрицательных не меньше - упрямство, сентиментальность, сомнительность, пессимизм. Поэтому грядущий год может быть весьма неоднозначным, но в целом более позитивным, чем наоборот. Его главная особенность - стабильность во всех сферах жизни.
Некоторые знатоки даже заявляют, что стабильность в 2018 году будет сопутствовать разрешению давних конфликтов и войн, люди станут относиться друг к другу с большим пониманием и терпимостью.
Кроме того, Собака поможет наладить отношения среди представителей разных религий, разрешить политические и экономические противоречия. Многие, по словам астрологов, почувствуют уверенность в завтрашнем дне и инвестируют в долгосрочные проекты.
Ну а сейчас обратим внимание на то, как принято праздновать Новый год по восточному календарю.
Как принято праздновать
Для китайцев почти двухнедельная встреча Нового года не что иное, как празднование наступления Весны, ведь именно в этот период пробуждается природа от зимнего сна и начинаются посевные работы. Проходит оно с размахом – с массовыми гуляньями, фейерверками, запуском фонариков и, конечно же, вручением подарков. Однако, как и у нас, во всем есть свои правила.
Так, в Новый год на Востоке лепят разноцветные пельмени и едят их деревянной ложкой с деревянной посуды, чтобы ничего не разбить и не пораниться, поскольку это плохая примета.
Первый день Нового года считается святым. В это время многие люди воздерживаются от мясной пищи, так как по преданиям такой пост способен удлинить жизнь.
Кроме того, первый день Нового года - это главное время для посещения пожилых родственников (бабушек, дедушек и т. д.). Китайцы верят, что в этот день забываются все обиды, а воздух насыщен миролюбием и примирением.
Второй день Нового года – время поминовения ушедших. В этот период на могилах усопших родственников зажигаются поминальные огни.
Кроме того, люди становятся особенно внимательными к собакам: по традиции, второй день Нового года – день рождения этих животных.
В некоторых частях Китая также в этот день замужние дочери покидают свои дома, чтобы навестить родителей. А на третий-четвертый дни зятья оказывают знаки уважения родителям своих жен.
На пятый день Нового года празднуется рождение китайского бога благополучия. В это время традиционную трапезу составляют пельмени с разнообразной начинкой.
С шестого по десятый день жители Китая навещают своих дальних родственников.
Седьмой день считается днем рождения всех людей, когда каждый может прибавить к своему возрасту один год. В этот период на стол подается лапша – символ долголетия, а также рыба, способная принести успех. Некоторые крестьяне изготавливают напиток из 7 овощей и пьют его за праздничным столом.
Восьмой и девятый день Нового года – это еще один повод собраться за семейным обедом и вознести молитвы Императору Небес.
На пятнадцатый день традиционно проходит Фестиваль фонарей (Юаньсяо). Люди выходят на улицы с яркими фонарями, а около домов зажигают свечи, которые освещают путь заблудившимся душам, помогают избавиться от недугов и обрести благополучие. Во время Юаньсяо принято подавать на стол специальное блюдо – рисовые шарики со сладкой начинкой, которые символизируют надежду на лучшее. Так официально завершается праздничный сезон.
Чего не рекомендуется делать
Помимо этого, есть вещи, которые категорически не рекомендуется делать в течение новогодней недели. Так, в первые три дня новогоднего цикла в доме нельзя делать уборку. Люди верят, что в этот период добрые божества появляются во всех домах, дарят счастье и удачу, которые оседают в виде пыли.
По этой же причине в эти дни лучше также не мыть голову, отказаться от использования огня, ножей и любых других острых предметов. Вода смоет удачу, огонь отпугнет, а нож отрежет.
На протяжении всего 15-дневного празднования китайского Нового года не рекомендуется ссориться, выяснять отношения, ругаться, кричать и произносить ругательства. Причина проста – это время веселья.
Также под запретом взятие кредитов, покупка обуви и мытье головы. Все это, считают на Востоке, сулит неприятностями в предстоящем году.
Источник 112.
Теги: Донбасс, праздник, китайский восточный гороскоп, Новый год
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