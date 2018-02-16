"Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили

16.02.2018 13:38

После детальных отчетов о том, как Михеила Саакашвили вернули туда, откуда он брал штурмом украинских пограничников, то есть в Польшу, пора оценить все, что случилось с бывшим одесским губернатором в роковой для него понедельник 12 февраля.

А оценки эти касались в основном не так действий самого Саакашвили, как реакции на них со стороны украинской власти. Грубое насилие последней пришлось не по вкусу нашим иностранным партнерам. О чем они, собственно, не замедлили сообщить.

Польша: только этого не хватало!

Сразу после известия, что Саакашвили принудительно забросили на польские территории, по украинским сетям пошла гулять шутка о том, что это, мол, "наша месть за Бандеру". То есть за свою откровенно антиукраинскую позицию официальная Варшава получила головную боль в виде крайне беспокойного и незваного гостя – Михеила Саакашвили.

Полякам при этом, однако, было не до смеха.

Только этого нам еще не хватало. Отношения с Киевом и без того стали напряженными в течение последних десятилетий из-за вопросов истории. А теперь вдобавок Варшава стала местом, где Саакашвили собирается проводить свою острую кампанию против украинской власти и – в меньшей степени – против грузинской, – пишет обозреватель Rzeczpospolita Ежи Хащинський.

Он добавляет: вместе с Саакашвили в Польшу приехали и внутренние политические проблемы Украины. "Это украинцы депортировали Саакашвили, подсунули нам. И они, отсылая политика с хорошими связями в Польше, и он сам, используя эти связи для подрыва возможностей власти в Киеве, поставили правительство нашей страны в неудобное положение", – считает Хащинський.

Польскому правительству сложно депортировать в Грузию политика, который был другом президента Леха Качиньского. Тем более, что на родине Саакашвили бросят за решетку. Но не просто игнорировать и то, что с польской территории он призывает к свержению правительства в соседней стране, важной для безопасности региона.

Нужно деликатно объяснить, что варшавский климат ему не подходит,

– резюмирует обозреватель.

Впрочем, возможно, господин Хащинський переживает зря: Саакашвили уже в Амстердаме – в Нидерландах политик получил удостоверение личности.

Но пока скандальный политик находился в Польше, принимали его достаточно тепло. Gazeta Wyborcza сообщила о том, в аэропорту Варшавы Саакашвили встречала депутат от правящей партии "Право и Справедливость" Малгожата Госевська, которая, в свою очередь, отказалась комментировать согласие Польши принять Саакашвили.

Меня хорошо приняла польская сторона. А то, что сделала Украина, было скандально и бесправно. Это было нелегальное похищение. Но поляки очень хорошие, и я им за это очень благодарен,

– сказал Саакашвили.

Общаясь с польским репортером RMF FM Патриком Михальским, Михеил Саакашвили заявил следующее: "Я люблю Польшу, но моя битва в Украине и Грузии. Я буду драться до конца. У нас все будет хорошо, мы победим в этой битве" – эту цитату из сказанного политиком Михальский приводит в своем Твиттере.

А коллега Михальского Якуб Парусинський из англоязычного издания Kyiv Post поторопился устроить в Твиттере опрос на тему, какую должность экс-президенту Грузии предложит официальная Варшава. Однако так далеко планы Польши пока не заходят, и для Саакашвили важно не столько получить новое губернаторство, сколько избежать экстрадиции в Грузию. Где его, между прочим, уже давно ждут.

Грузия: отдайте Саакашвили

Грузия действительно потребует возвращения своего блудного сына, как только тот определится с местом пребывания. Страна направит Варшаве запрос об экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили, если тот решит надолго остаться в Польше. Об этом в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс" заявил член парламентского большинства Грузии Александр Кантария, сообщает "Украинская правда".

Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда,

– сказал депутат.

В то же время министр юстиции Грузии Тея Целукиани заявила, что для нового запроса Польши об экстрадиции Саакашвили потребуется время. "Мы не можем требовать от польского государства отреагировать сегодня же или завтра, поскольку в европейских странах – как и у нас, так и в Польше, и в Западной Европе – существуют одни и те же процедуры. Мы являемся членами общей европейской конвенции об экстрадиции", – пояснила Целукиани в эфире грузинского Первого канала. Она добавила, что для экстрадиции нужны "несколько судебных инстанций, нужно время".

В то же время один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикер парламента Георгий Вольский убежден, что экстрадиция Саакашвили не станет для Тбилиси проблемой, поскольку в Грузии над ним состоялся суд, и его приговор должен быть выполнен. Вольский предположил, что его задержание в Украине вполне может быть и не связано с решением суда в Грузии, поскольку "в Украине к Саакашвили есть свои претензии".

Собственно говоря, выдворение Саакашвили из Украины вообще никак не связано с вердиктами грузинских судов. И если у Вольского еще в этом сомнения, то остальной западный мир нечетко видит причины, которые привели к подобному инциденту.

Мир: принудительная реадмиссия ухудшает ситуацию

Саакашвили не герой, но его выдворение из Украины является плохим решением ситуации. Об этом в Твиттере заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Он также прокомментировал гипотетическое возвращение Саакашвили в Грузию.

Плохо для Украины и еще хуже для Грузии. Применение закона из-за недостойных политических мотивов может и иметь ауру законности, но является плохим решением с точки зрения политики. Саакашвили не герой, но это плохое решение ситуации,

– твитнул Карпентер.

Неодобрительно о выдворении Саакашвили откликнулся и бывший министр иностранных дел Швеции, а ныне советник Президента Порошенко Карл Бильдт. "Лишение Саакашвили его единственного гражданства является очевидным нарушением его прав человека. Принудительная депортация лишь усугубляет ситуацию", – написал Бильдт в Твиттере.

О том же, только помягче, заявил и депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он выразил надежду, что ситуация вокруг Саакашвили не навредит имиджу Украины, поскольку "новые препятствия нам не нужны". – оба случая вызвали грустную мысль, что на фундаментальном уровне политика в Украине мало изменилась", – пишет в Твиттере Дэн Пелещук, журналист ряда англоязычных изданий, работающий в Украине.

Об отсутствии существенных изменений в Украине говорит и Даян Фрэнсис, исследовательница аналитического центра Atlantic Council.

Сага Саакашвили началась, когда Порошенко своей имперской прихотью десантировал его в Украину, предоставив ему важную работу, а затем дал ему гражданство. За считанные месяцы Саакашвили подал в отставку и обвинил Порошенко в коррупции и выступил против него. Какие выводы из этого? Порошенко то проявляет милость, то лишает, чтобы заставить несогласных молчать. Суды Украины отвергли нормы международного права, когда не предоставили Саакашвили статус беженца – за то, что он является политическим врагом Порошенко. Такие злоупотребления – в сочетании с другими – указывают, что в Украине до сих пор не существует верховенства права. Там правит олигархия,

– считает она.

Atlantic Council на страницах своего веб-ресурса предоставил слово и другим экспертам. Один из них, Питер Дикинсон, издатель журнала Business Ukraine, отметил следующее: "Внешним наблюдателям следует понимать, что в Украине царит беззаконие и хаос. Последний эпизод этой комедии ошибок с авторитарным привкусом – применение силовых мер против Саакашвили. Поскольку он достаточно заметное на международной арене лицо, Украине гарантирован отрицательный пиар, а ему – места на первых полосах СМИ. В будущем он, вероятно, все равно будет пытаться вернуться в украинскую политику, поскольку там лежат его единственные надежды остаться на арене истории. Он еще достаточно молод, чтобы браться за академическую работу, поэтому будет пытаться каким-либо образом вернуться в Украину".

Еще один момент, на который указывают обозреватели, анализируя ситуацию с Саакашвили – фактический старт президентской кампании в Украине. Старт довольно жесткий, этот стиль определяют поступки действующего главы государства. Выдворение из Украины Михеила Саакашвили указывает на то, что президент Петр Порошенко готов жертвовать международной репутацией страны ради того, чтобы достичь собственных политических целей. Такое мнение Центра Atlantic Council выразил международный обозреватель Михаил Боцюркив, экс-глава пресс-офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Торопливая депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании в Украине. Очевидно, что Порошенко находится под огнем критики за свертывание реформ, а затем желает любой ценой убрать со сцены раздражающего и харизматичного соперника. Такое событие не несет ничего хорошего оппозиции, поскольку указывает на то, что в администрации президента готовы играть жестко и ставить свои собственные интересы намного выше имиджа страны,

– сказал Боцюркив.

Если говорить об имидже страны, то ему уже нанесен значительный удар – причем далеко не последний. Сам Михеил Саакашвили, который, кстати, лелеет планы по возвращению в Украину и собирается судиться с рядом украинских ведомств, уже говорит о санкциях, которые следовало бы применить на уровне ЕС к нескольким украинским чиновникам.

Решающим средством, по мнению политика, могло бы стать создание странами ЕС нового "списка Магнитского" украинских коррупционеров. Ограничительные меры против фигурантов такого антикоррупционного перечня могли бы "ускорить изменения в Украине", убежден Саакашвили. Об этом он заявил в интервью "Немецкой волне", находясь в Польше.

Ключ к решению проблемы коррупции в Украине лежит в европейских столицах,

– резюмировал Саакашвили, прямо призывая Запад к бойкоту действующей украинской власти.

Сыграют ли роль подобные призывы – спрогнозировать трудно, но то, что имидж официального Киева понес значительные потери, уже не подлежит никаким сомнениям.

Источник 24tv.