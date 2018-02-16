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Сын Влада Листьева впервые рассказал, как пережил гибель своего отца
Каждому ребенку нужна семья. Но бывают в жизни ситуации, когда родители умирают рано. И детям нужно смириться и жить дальше.
Тележурналиста Влада Листьева убили более 20 лет назад.
По словам его сына Александра, у него словно украли детство, сообщает videoboom.
34-летний Александр Листьев стал ведущим ток-шоу «#наМузыке». Вместе с ним в кадре появится Яна Чурикова. В преддверии премьеры проекта Александр решил поведать немного о своей жизни.
Когда Влад Листьев умер, его сыну было 12 лет. Александр откровенно рассказал, как пережил смерть близкого человека. Он признался, что ему было нелегко…
«Конечно, я всё помню. Я был обычным ребенком. А в 12 лет у меня украли детство. Оно закончилось. Началась взрослая жизнь. Вот и всё. Интересная, разная. Печальная. Радостная. Счастливая и не очень.
Но в целом, очень захватывающая и интересная. Жизнь началась. И продолжается», — рассказал Алекандр.
Напомним, Влад Листьев был убит в 1995 году в подъезде собственного дома, когда возвращался со съемок программы «Час Пик». Это стало одним из самых громких и обсуждаемых событий 1990-х.
Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям по этому делу предположить: убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.
«Может быть, лет через пятьдесят назовут папиных убийц, а потом забудут, и всё уляжется, как было с Димой Холодовым, Александром Менем и Анной Политковской», — говорит журналистам дочь Влада Листьева Валерия.
Карьера Листьева-младшего на телевидении началась благодаря Александру Любимову. По словам Александра, он всегда хотел трудиться на ТВ.
«Мне даже в голову не приходило думать о какой-то другой профессии. У нас с папой был невероятный контакт. Несмотря на его сильную занятость по работе, я никогда не испытывал недостаток в общении с ним, его внимании. Отец часто брал меня с собой в Останкино», — поведал сын тележурналиста.
Первым проектом Листьева-младшего стал «Последний герой». Во время работы над популярным реалити-шоу он обзавелся профессиональными связями и получил ценный опыт.
После окончания университета он начал трудиться на телевидении на постоянной основе. В разное время он был координатором, продюсером, программным и исполнительным директором.
Сейчас Александр счастлив в браке. Вместе с женой они воспитывают двоих детей — 10-летнюю Александру и 8-летнего Арсения.
Было нелегко, но Александр сумел справиться с трудностями и идти дальше по жизни, добиваясь новых высот.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, убийство, сын, Влад Листьев
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