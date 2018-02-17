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Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение
Бывает так: живешь в любимом городе, чувствуешь радость, гуляя по знакомым улицам, радуешься его преображению. В голове проносятся довольные мысли на тему, что жизнь-то налаживается… И вдруг – бац! Не то чтобы довольным носом в грязь окунули, но где именно твое место находится, указали точно.
Именно такое чувство появилось у меня после просмотра трансляции внеочередной 27-й сессии Мариупольского городского совета. Она была шумной. Камнем преткновения явился основной вопрос повестки дня - о передаче Донецкой областной администрации полномочий по определению заказчика выполнения работ по реконструкции набережной в Левобережном районе и парка им. Гурова.
Если коротко, то в условиях формирования средств экологического фонда областного бюджета, для того чтобы Мариуполь попал в распределение экологических средств, город должен отдать ОДА права выбора подрядчиков и выполнение так называемой первой очереди реализации данных проектов. На реконструкцию набережной Левобережья из областного бюджета планируется освоить 15 миллионов гривен и более 16 миллионов – из городского. Для превращения парка им. Гурова в зеленую зону отдыха запланировано проведение работ за счет областного бюджета на сумму 40 миллионов, за счет городского – без малого 54 миллиона. Другими словами, для получения 20-процентной субвенции Мариуполь должен отдать под областное управление свои 25 процентов.
Общественные слушания назначены на 20 февраля. Предложение депутата Сергея Магеры о создании комиссии, которая будет информировать депутатов о ходе реализации проектов, помогло придти к решению, которое более-менее устроило большинство депутатов.
Большинство народных избранников проголосовало «за». Впрочем, речь сейчас о другом…
О недоверии… О неуважении… О тягостном чувстве этакой неполноценности, которая появилась после минувшей сессии. Скажу сразу – считаю, что решение, давшееся с таким трудом, принято правильно. Или вот так - «вслепую», или оставаться ни с чем. Выбор-то небольшой.
Но почему? Почему самый крупный в области город, единственный, предприятия которого, несмотря на военные события, полноценно работают, не имеет права сам решать, какими должны быть его парки и набережные? Почему мариупольцы должны соглашаться на «хоть что-то», чтобы получить свой «куш» из областного экологического фонда? Город тружеников и металлургов, поднимающий имидж страны, не имеет право получать субвенции без каких-либо унизительных условий?
Да, не все у нас бывает гладко. И выбранные нами подрядчики иной раз оставляют желать лучшего. И проекты, воплотившиеся в реальность, не всегда такие, какими задумывались. Разно бывает, это верно. Но это – наши ошибки. Сами сделаем – сами исправим. Работать мариупольцы умеют. Город свой любят.
По стране шагает децентрализация. Говорятся красивые слова, принимаются правильные законы. А на деле… «Или мы принимаем решение, или денег нам не видать…»
Я не экономист, не политик, не депутат. Я – обычный житель Мариуполя. И после сессии мне стало муторно. То, что я чувствую, можно охарактеризовать одним словом.
Несправедливо!
Источник mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, децентрализация, субвенция
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