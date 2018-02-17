Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО

17.02.2018 18:56

Было бы смешно, если бы не было ТАК ПЕЧАЛЬНО !

В моей семье молоко есть практически всегда. Но не домашнее, а магазинное. В селе родственников нет, поэтому воспитывались и росли и я , и муж, и наши дети в городе и на море.

Домашнее молоко никто не любит из- за запаха и т.д. И я редко его покупаю. Есть любимые марки заводского молока, но иногда мы покупаем что-то новое, попробовать… и вот купили это пишет funnyreps.

Пачка большая, 2 литра и я отлила часть в банку, чтобы скисало. Муж любит простоквашу холодненькую. Каково же было его изумление, когда он хотел его налить в стакан и выпить!

Оказалось, что молоко превратилось в однородную массу, похожую на клей ПВА, которая даже не растворяется в воде.