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Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО

17.02.2018 18:56
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Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО

Было бы смешно, если бы не было ТАК ПЕЧАЛЬНО !
В моей семье молоко есть практически всегда. Но не домашнее, а магазинное. В селе родственников нет, поэтому воспитывались и росли и я , и муж, и наши дети в городе и на море.
Домашнее молоко никто не любит из- за запаха и т.д. И я редко его покупаю. Есть любимые марки заводского молока, но иногда мы покупаем что-то новое, попробовать… и вот купили это пишет funnyreps.
Пачка большая, 2 литра и я отлила часть в банку, чтобы скисало. Муж любит простоквашу холодненькую. Каково же было его изумление, когда он хотел его налить в стакан и выпить!
Оказалось, что молоко превратилось в однородную массу, похожую на клей ПВА, которая даже не растворяется в воде.



Теги: Донбасс, магазин, молоко, добавки
 
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