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Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов
Вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей сталкиваясь с проблемой утери документов, не знают как вести себя в данной ситуации. Юристы разъясняют процедуру восстановления паспорта.
Обнаружив, что вы потеряли паспорт, немедленно обращайтесь в полицию и пишите заявление о потере или краже документа (в первом случае придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны). Полиция должна возбудить дело или выдать вам документ об отказе в его возбуждении.
Следующий шаг — обращение в ближайшее территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту вашего проживания. При обращении вам понадобятся:
копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению в органы национальной полиции о краже паспорта;
заявление об оформлении паспорта взамен утраченного;
квитанция об уплате государственной пошлины, или документ об освобождении от уплаты;
документы на основании, которых делаются отметки в паспорте: свидетельство о рождении ребенка, справка о состоянии семьи, свидетельство о заключении/расторжении брака, выписка из домовой книги;
прочие документы/свидетельства, способные подтвердить вашу личность: водительское или пенсионное удостоверение, загранпаспорт или военный билет (при наличии);
фото размером 3,5×4,5 см (2 шт.).
Паспорт будет готов через 30 дней. Если ГМС потребуется дополнительное время для установления личности, срок увеличится до 60 дней.
Если у вас отсутствуют документы, подтверждающие личность, вам нужно будет пройти процедуру установления личности. Для этого необходимо подтверждение личности 3 свидетелями (родственниками, соседями или любыми другими лицами), которые могут подтвердить факт знакомства с вами.
Во время проведения процедуры установления личности проводятся всевозможные проверки по последнему месту жительства (направляются запросы в органы внутренних дел, МИД Украины)
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, паспорт, восстановление, переселенцы
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