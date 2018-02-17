Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов

17.02.2018 14:51

Вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей сталкиваясь с проблемой утери документов, не знают как вести себя в данной ситуации. Юристы разъясняют процедуру восстановления паспорта.

Обнаружив, что вы потеряли паспорт, немедленно обращайтесь в полицию и пишите заявление о потере или краже документа (в первом случае придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны). Полиция должна возбудить дело или выдать вам документ об отказе в его возбуждении.

Следующий шаг — обращение в ближайшее территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту вашего проживания. При обращении вам понадобятся:

копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению в органы национальной полиции о краже паспорта;

заявление об оформлении паспорта взамен утраченного;

квитанция об уплате государственной пошлины, или документ об освобождении от уплаты;

документы на основании, которых делаются отметки в паспорте: свидетельство о рождении ребенка, справка о состоянии семьи, свидетельство о заключении/расторжении брака, выписка из домовой книги;

прочие документы/свидетельства, способные подтвердить вашу личность: водительское или пенсионное удостоверение, загранпаспорт или военный билет (при наличии);

фото размером 3,5×4,5 см (2 шт.).

Паспорт будет готов через 30 дней. Если ГМС потребуется дополнительное время для установления личности, срок увеличится до 60 дней.

Если у вас отсутствуют документы, подтверждающие личность, вам нужно будет пройти процедуру установления личности. Для этого необходимо подтверждение личности 3 свидетелями (родственниками, соседями или любыми другими лицами), которые могут подтвердить факт знакомства с вами.

Во время проведения процедуры установления личности проводятся всевозможные проверки по последнему месту жительства (направляются запросы в органы внутренних дел, МИД Украины)

Источник ДонПресс