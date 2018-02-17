"Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем

17.02.2018 21:06

Я искренне убежден, что чем больше проблемы Донбасса обсуждаются на самых разных, включая телевизионные, площадках – тем ближе мы к их решению. В таких диалогах, как в античной пословице, и рождается истина. Но иногда тональность и компетентность участников обсуждения этих больных тем вызывает большие вопросы.

Лично у меня последний выпуск программы "Народ проти" на телеканале "ZIK", который был посвящен Донбассу, оставил слишком уж противоречивые впечатления. Тему эфира сформулировали как "Незручний Донбас: про що мовчить влада?". Но вот акценты ведущей и даже сам подбор приглашенных в студию гостей с "вишенкой на торте" в виде Надежды Савченко, которую почему-то упорно продвигают в качестве "эксперта по любым вопросам", а также ее группы поддержки, состоящей из экс-депутатов - "свободовцев" - все это, вместе и по отдельности, не могло не покоробить любого человека, для которого Донбасс – это нечто большее, чем сочетание семи букв.

Но больше всего вопросов возникает к приглашенным гостям, непосредственно отвечающим за решение проблем региона. Подробнее я бы хотел остановиться на одной из них – проблеме обеспечения жильем вынужденных переселенцев, и комментариях заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Казалось бы, от высокопоставленного чиновника профильного ведомства можно было ожидать глубокого погружения в тему. Но вместо этого его описание ситуации оказалось несколько сумбурным.

Начну с того, что замминистра фактически обвинил переселенцев в "привередливости". Дескать, они отказываются селиться в городки, построенные для них за американские и канадские деньги в Запорожье, Харькове и Днепре. "Они стоят полупустые, потому что люди не хотят жить в этом временном жилье, хотя там есть свет, вода", - удрученно заявил Юрий Грымчак.

На самом деле, я прекрасно понимаю причины, по которым люди, потерявшие из-за войны дом, работу, да что там - всю свою прежнюю жизнь, не выстраиваются в очередь, чтобы получить свое койко-место в подобном "городке". Украина все-таки не Сомали. Международные гуманитарные организации, применяя одинаковый подход - собрать беженцев в одном изолированном месте и поставить их "на довольствие", делают ошибку.

Ну, не готовы украинцы из поколения в поколение жить во временном жилье исключительно на продуктовую помощь! Люди предпочитают стать на ноги и не зависеть от гуманитарных организаций, да и от государства тоже. Поэтому и выбирают для жизни регион, исходя из возможности найти там стабильную работу, школу и детский сад, доступ к нормальной медицине...

И если упомянутые городки построены в местах, где люди обречены на прозябание без малейшего шанса вернуть себе украденную войной жизнь, это вина не переселенцев. Это – просчет со стороны международных доноров и, главное, отечественных чиновников, не сумевших направить усилия и деньги гуманитарных организаций на пользу людям, пострадавшим от войны на Донбассе.

Еще одним тезисом выступления замминистра стало заявление, что у государства появились "большие деньги" на реализацию программы "50 на 50", которая предполагает совместное финансирование покупки жилья государством и переселенцами на паритетных основаниях.

Такое утверждение вызвало у меня, мягко говоря, некоторое недоумение: государство до сих пор не удосужилось выплатить компенсации даже тому мизерному количеству людей, жилье которых было полностью разрушено в ходе АТО! Мой законопроект 4301, который поддержали более 40 тыс. жителей Донбасса, не набрал нужное количество голосов при голосовании в Верховной Раде.

И уж ни в коем случае нельзя назвать достаточными те 100 млн. грн., которые были выделены на этот год под реализацию программы "Доступне житло".

Речь идет про Закон Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства". Моя поправка в этот закон позволила Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству возродить программу доступного жилья, остановленную в 2014 году, и сделать ее доступной для участников АТО и внутренне перемещенных лиц. Вместе с директором государственного фонда "Держмолодьжитло" Сергеем Комнатным мы проделали очень большую работу для обеспечения ее финансирования.

К сожалению, многие мои инициативы"рубились на корню". Например, так и не удалось добиться, чтобы часть денег из 2 миллиардов, конфискованных у Януковича и его окружения, были направленына строительство доступного жилья и предоставление льготных долгосрочных кредитов, а мою поправку в госбюджет на 2017-й год даже не рассматривали.

Во время голосования за бюджет-2018 я подавал предложения о возобновлении государственной программы "Оказание государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья" с объемом финансирования 1 млрд. 30 тыс. грн. В результате на эту программу выделили всего 100 миллионов.

Разве это "большие деньги"? Это – ничтожно мало, учитывая количество людей, нуждающихся в помощи государства.

На сегодняшний день только в Киеве и области на участие в программе доступного жилья зарегистрировалось более 1200 семей, а на поддержку государства могут рассчитывать лишь 340 семей всех льготных категорий (из них - около 65 семей переселенцев).Задачка для пытливых: сколько времени понадобится Украине, чтобы при таких темпах решить вопрос с жильем для переселенцев?

Этот вопрос действительно крайне сложный. Бездействие парламента и всех ветвей власти убивает в людях то, что поддерживает их на протяжении уже четырех лет – надежду вернуться домой. Это и есть наша главная задача.

Возможно, кто-то воспримет мои замечания как огульную критику чиновников, в чьих руках – судьбы миллионов переселенцев.

На самом деле, я бы меньше всего хотел скатываться в критиканство. Потому что реально понимаю: ни профильное министерство, ни Верховная Рада, ни Президент не могут решить все проблемы переселенцев по мановению волшебной палочки. Нет его – быстрого и универсального рецепта. Слишком много их, этих проблем. Слишком уж они разноплановы и глобальны. Слишком много людей с искалеченными судьбами, разрушенными жизнями и украденным домом…

Может быть поэтому программа оставила очень противоречивое "послевкусие": сложилось впечатление, что никого из ее участников возвращение Донбасса и реальное решение проблем вынужденных переселенцев не интересовало. От слова "вообще". Практически все приглашенные политики использовали эфир на ZIKе как площадку для собственного пиара, а не как возможность обсудить и определить хоть какие-то направления для дальнейшей работы.

Популистские заявления, по сути не несущие никакого смысла, стали определяющей чертой программы. Чего стоили хотя бы "наезды" со стороны отдельных спикеров на экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруту. К его работе действительно есть очень много вопросов. Но как обвинять его в "сливе Донбасса" за то, что он, вдумайтесь, не отдал приказ военным уничтожить колонну боевиков Стрелкова после ее выхода из Славянска? Слабые попытки Таруты объяснить, что отдавать подобные приказы – не в его компетенции – утонули в криках его куда более голосистых оппонентов.

Уже упомянутая мною Надежда Савченко тоже перепутала эфир с выступлением перед избирателями. Нового она ничего на сказала, в который раз повторив любимые тезисы о выборах на оккупированных территориях, "перевороте" на Майдане и примирении с террористами. Не забыла порекламировать и собственную идею о необходимости для страны "демократического диктатора" (эти взаимоисключающие понятия в голове у Савченко вполне себе мирно уживаются).

Ну а приглашенный экс-нардеп Егорушка Фирсов, просидевший весь эфир в качестве декорации, таки умудрился вставить свои "5 копеек" и напомнил о собственном "плане возвращения Донбасса", в котором нашлось место даже "введению международной администрации ОРДЛО", но так мало реально действенных механизмов помощи людям, пострадавшим от войны.

Если воспринимать программу как своеобразную "ярмарку тщеславия" политиков, набивающих себе рейтинг на боли миллионов украинцев, то она удалась. И оказалась совершенно бессмысленной, если допустить, что хоть кто-то из принимавших в ней участие реально был заинтересован в том, чтобы помочь людям.

Олег Недава, Народний депутат України