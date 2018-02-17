Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью

17.02.2018 13:06

Ты не поверишь, но, оказывается, прямо сейчас каждая из нас находится на волоске от развития таких болезней как варикоз, цистит и искривление позвоночника. Всему виной – частое ношение одежды, обуви и аксессуаров, которые нарушают нормальное функционирование организма, сообщает UAInfo.

Однако, не стоит паниковать: чтобы избежать этих неприятностей, ознакомься с нашим антирейтингом самых вредных предметов гардероба и проведи ревизию в своем шкафу.

Обувь на высоком каблуке

Обувь на высоком каблуке – это красиво. Однако, здорово ли?

Так, кроме неудобства, болей в ступнях и мозолей, регулярное ношение любимой пары на высоких каблуках повышает риск развития более серьезных проблем, таких как деформация стопы, растяжение связок и даже искривление позвоночника.

Слишком узкие джинсы

Мы можем навести тебе тысячу и одну причину сейчас же очистить свой шкаф от узких джинсов. Во-первых, это уже давно не модно.

Во-вторых, частое ношение слишком тесных штанов может спровоцировать развитие варикоза. В-третьих, они противопоказаны тем, у кого сидячая работа: если тебе приходится часами сидеть без движения за компьютером, слишком узкие джинсы могут нарушить кровообращение и привести к серьезным заболеваниям сосудов.

Неправильный бюстгальтер

Подыскивая себе новый бюстгальтер, отнесись к процессу с особой тщательностью, так как неправильный выбор может навредить твоему здоровью.

Так, частое ношение бюстгальтеров с жесткими косточками может вызывать неприятные болезненные ощущения, провоцировать микротравмы и даже привести к деформации груди.

Бюстгальтер слишком большого размера провоцирует опущение груди и боли в спине, тогда как слишком плотный может стать причиной повышенной потливости и выделений из сосков.

Сумки большого размера

Внушительная сумка размера ХХL, в которую можно уместить все необходимое и даже больше – must-have любой уважающей себя девушки.

Однако, эта удобная и практичная вещь имеет и свои минусы: ежедневное ношение тяжелой сумки (особенно – на одном плече) может привести к искривлению позвоночника, ослабить мышцы и сухожилия плеч, а также спровоцировать развитие плечевого периартрита.