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После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс
Президент Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, отметив в разы увеличение цены для российских военных в случае попытки обострить конфликт на Донбассе.
Об этом сообщается на странице Петра Порошенко в социальной сети. Президент выразил благодарность США за помощь в противодействии российской угрозе и увеличению обороноспособности Украины, передает "Диалог.UA". США преданы делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, при этом отмечен значительный прогресс Украины в реформах армии, обороны и безопасности. По мнению Порошенко, последние решения американской администрации стали важным сигналом Москве о неприемлемости попыток эскалации конфликта на Донбассе, а также о тяжелых последствиях и в разы увеличения цены для российских военных в случае попытки обострить конфликт.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Пентагон, Сирия
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