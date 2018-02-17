После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс

17.02.2018 13:17

Президент Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, отметив в разы увеличение цены для российских военных в случае попытки обострить конфликт на Донбассе.

Об этом сообщается на странице Петра Порошенко в социальной сети. Президент выразил благодарность США за помощь в противодействии российской угрозе и увеличению обороноспособности Украины, передает "Диалог.UA". США преданы делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, при этом отмечен значительный прогресс Украины в реформах армии, обороны и безопасности. По мнению Порошенко, последние решения американской администрации стали важным сигналом Москве о неприемлемости попыток эскалации конфликта на Донбассе, а также о тяжелых последствиях и в разы увеличения цены для российских военных в случае попытки обострить конфликт.