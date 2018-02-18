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Великий пост 2018: дата и традиции соблюдения
Великий пост в 2018 году считается центральным (главным) постом в церковном православном календаре, который является подготовкой к наступлению главного праздника религиозного мира – Пасхи. Когда будет Великий пост в 2018 году, как правильно питаться и каких правил следует придерживаться в этот период – читайте в материале.
Великий пост 2018 характеризуется прежде всего особыми богослужениями, молитвами, покаянием и воспоминанием о жизни и смерти Иисуса Христа. Великий пост установлен в честь 40-дневного поста, который соблюдал Спаситель в пустыне.
Великий пост 2018: дата начала и окончания
Великий пост 2018 начинается 19 февраля и продлится до 7 апреля. А уже 8 апреля 2018 года все мы будем отмечать праздник Пасхи. Дата начала Великого поста, как и дата Пасхи, суть которой у христиан – празднование Воскресения Христа, плавающая, но продолжительность его стабильная из года в год.
Пост продлится 48 дней, он состоит из Четыредесятницы – 40 дней в память о периоде, проведенном Христом в пустыне, а последняя неделя Великого поста называется Страстной неделей (седмицей) и символизирует последние дни земной жизни Христа.
Великий пост 2018: что можно есть
Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.
Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.
Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.
Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.
Великий пост 2018: запрещенные продукты
В течение всего поста следует отказаться от следующих продуктов:
– мясо и мясопродукты;
– рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);
– яйца;
– молоко и молочные продукты;
– сладости;
– выпечка;
– фаст-фуд;
– алкоголь.
Что нельзя делать в Великий пост 2018
Не пищей единой. Пост – это время духовного очищения. Поэтому во время поста необходимо придерживаться и определенного поведения: нельзя употреблять алкогольные напитки, максимально ограничьте увеселительные и развлекательные мероприятия, а также светские выходы в свет, в Великий пост нельзя венчаться, на время поста рекомендуется супружеская сдержанность, постарайтесь в это время избегать раздражительности, обид, злости и осуждения.
Традиции Великого поста 2018
Великий пост делится на четыре периода и продолжается он 48 дней:
– первые 40 дней – Четыредесятница;
– Лазарева суббота – 6 суббота поста;
– Вход Господень в Иерусалим – 6 воскресенье поста (Вербное воскресенье);
– Страстная седмица (Страстная неделя).
Последней неделей Великого поста является Страстная Седмица. Дни Страстной седмицы называют Великими: например, Великий понедельник, Великая пятница и так все дни.
В Великий понедельник необходимо подготовить свое жилье – помыть, почистить, покрасить. В Великий вторник готовится одежда и гладится белье. В Великую среду необходимо завершить все хозяйственные работы. Следует полностью убрать весь дом, избавиться от мусора. Также в этот день заготавливаются яйца для писанок и крашанок, нужно подготовить все необходимое для их росписи.
На Великий четверг (Чистый четверг) приходится наибольшее число обрядов, примет и действий. В этот день пекут традиционные куличи. Кулич – не просто праздничный хлеб, он символизирует тело Христа. Перед тем, как приступить к выпечке, нужно помолиться. Необходимо подготовить тело к Пасхе – хорошо вымыться. В Великую пятницу нельзя абсолютно ничего кушать, запрещается петь песни и слушать музыку, стирать, шить, резать. Великая суббота – самый хлопотный день для хозяек. Нужно все приготовить, сварить, в этот день делают писанки и раскрашивают яйца.
Во время поста совершается телесная и духовная подготовка к празднику Пасхи. Духовная подготовка состоит в том, что в дни поста необходимо больше внимания уделять молитве, чтению духовных книг, исповедям. Телесная подготовка к Великому Посту – это воздержание от непостной пищи.
Источник 24tv.
Теги: Донбасс, Великий пост, традиции
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