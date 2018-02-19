Как защитить себя от чужой негативной энергии

19.02.2018 09:15

Научиться не поглощать негативную энергию окружающих людей — это великое духовное умение.

Эмпатия – это способность распознавать и чувствовать эмоции других людей. Симпатия – это чувство сострадания к другим людям.

Часто быть «эмпатом» означает, что вы поглощаете большую часть боли и страданий окружающих, и это может негативно повлиять на вас.

Если вы бывали в комнате с отрицательным человеком, вы знаете, насколько токсичной может быть энергия. Научиться не поглощать негативную энергию других людей — это великое духовное умение.

Вот 5 способов, как оградить себя от дурного влияния других людей.

1) Помните, что вы не можете угодить всем.

Если кто-то жалуется на вас, не пытайтесь понравиться этому человеку. Это будет только тянуть из вас энергию, и заставит вас энергетически зависеть от его мнения.

Не все будут любить вас. Люди живут на земле для другой цели. Любите, в первую очередь, себя, — и вы создадите силовое поле, которое будет защищать вас от влияния мнений других людей.

Также помните, что вы не можете всех изменить. Не делайте это своей миссией. Иногда самое лучшее, что вы можете сделать — просто не поглощать ту энергию, которую люди проецируют на вас.

2) С осторожностью приглашайте в свою жизнь других людей.

Ваше тело, ум и непосредственное окружение – это ваш храм. Кого вы в него пригласите? Это открытое приглашение? Должны ли люди вытирать ноги, прежде чем зайти, или это нормально, если они тащат грязь в вашу душу?

Если в один прекрасный день вы даете человеку кусок хлеба, он будет просить буханку и на следующий день. Если вы позволите кому-то остаться на выходные, то они попытаются остаться и на неделю (или две!). Я когда-то думал, что моя жена холодна и скупа к некоторым из наших соседей. Как только я понял, что она просто уважает себя и свой дом, я оценил ее отношение и принял его как свое собственное.

Здорово быть щедрым, но есть тонкая грань, которой надо придерживаться, чтобы вас не растоптали. Научитесь говорить «нет» и нормально себя при этом чувствовать.

3) Прекратите обращать внимание на мудаков.

Паразиту нужен хозяин, чтобы выжить. Когда вы обращаете внимание на кого-то другого, вы даете ему энергию. Энергетические вампиры будут воровать ваши мысли, уменьшая ваш энергетический запас. Некоторые люди будут сбрасывать на вас свою отрицательную энергию, а затем идти к следующей жертве.

Дружеская ухо, возможно, замечательная вещь, но есть, опять же, черта, которую никто не имеет права пересекать.

Может быть, другой человек изливает вам свои расстройства на работе, в отношениях или даже успешные достижения. Все эти эмоции могут истощить вас и изменить вашу жизнь не лучшим образом.

Любите себя, останавливайте людей или говорите им, что вы не готовы это слушать прямо сейчас. Так вы перестанете поглощать их токсическую энергию.

4) Дышите на природе.

Выходите на природу, медитируйте, отдыхайте и дышите. Очищайте воду внутри себя и занимайтесь физическими упражнениями. Двигайтесь подобно бабочке: мягко, но быстро.

Дыхание увеличивает циркуляцию кровотока по всему организму и помогает предотвратить поглощение энергии от окружающих вас людей. Гуляйте с уверенностью в себе, поднимайте голову вверх, и не позволяйте никому испортить ваше настроение.

Гусеница ест все вокруг себя и становится жирной и неподвижной. Она должна сначала стать легкой, чтобы летать.

5) Возьмите на себя 100% ответственность за свои мысли и эмоции.

То, как вы себя чувствуете — на 100% ваша ответственность. Вселенная посылает в нашу жизнь людей, чтобы испытать нас. Восприятие нами себя сильнее, чем восприятие других.

Вы не жертва, и никто не имеет власти над вами. Подумайте, как ваши мысли или ожидания, проявляются в ситуации, которая вас беспокоит. Что делать, если все зависит от вашего уровня терпения, раздражительности, или сострадания?

Как только вы возьмете на себя ответственность за свои реакции, вы соединитесь с самим собой на более глубоком уровне.

Создайте себе ситуации, которые повышают ваш уровень энергии. Вы чувствуете себя хорошо рядом с этим человеком? Этому человеку хорошо рядом с вами? Вы достойны блестящего опыта, и настало время, чтобы осознать это.

Наука защиты себя от энергий других людей начинается с любви к себе. Помните, что вы достойны счастья и мира. Помните, что это нормально, говорить нет, и вы сами автор своего энергетического состояния

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на lady21vek.com