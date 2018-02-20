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Как сделать одежду идеально чистой
Решили купить «продвинутую» технику для легкой дезинфекции одежды, мебели и напольного покрытия? Выбор современного пароочистителя – непростая задача. Под этим названием объединено несколько видов техники разных габаритов и назначения, к тому же, в продаже их насчитывается почти две сотни моделей. Как подобрать нужное устройство быстро и при этом купить его не по завышенной цене? Все вопросы поможет решить каталог цен МагаЗилла.
Сайт, который сохранит ваше время и деньги
Пароочиститель можно купить в десятках интернет-магазинов, и не всегда есть возможность удобно сравнить товары с разных сайтов между собой. К тому же, много времени займет поиск продавца с самой выгодной ценой выбранного товара. Агрегатор цен MagaZilla создан для того, чтобы решить эти проблемы. Сервис предлагает:
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С МагаЗиллой не придется тратить время на просмотр десятков сайтов, а купить технику по самой низкой цене можно всего за пару кликов.
Идеальный пароочиститель для вас
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стоимость (точную и диапазон);
производителя (более 10 брендов);
тип техники (назначение и применение);
мощность (малая, средняя и большая мощность, в Вт);
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размеры бака для воды (малые, средние и большие, в литрах).
Дополнительно можно указывать виды комплектных насадок – для пола, окон, ткани и т.д.
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Теги: Донбасс, техника, магазин, одежда, дезинфекция
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- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
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- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
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