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Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания
Под гробницей пророка Ионы в Ниневии археологи обнаружили тоннели, на стенах которых сохранились 2700-летние надписи о правлении ассирийских царей, пишет Ридус.
Напомним, что пророк Иона жил во время царствования израильского царя Иеровоама II, то есть на рубеже VIII—IX веков до н. э. Писания этого пророка сохранились до нашего времени, благодаря чему историки узнали, что Иона был единственным ветхозаветным пророком, который «попытался убежать от Бога».
Могила библейского пророка является святыней как для христиан, так и для мусульман, поэтому на протяжении многих лет к ней приходили паломники и верующие люди. Но несколько лет назад святилище было взорвано террористами запрещенной в России организации ИГ — вероятно, в поисках сокровищ ассирийских царей. Тогда же злоумышленники раскопали четыре древних тоннеля под святилищем.
Сейчас, когда святилище было восстановлено и археологам удалось попасть в тоннели, они обнаружили на стенах древние надписи возрастом 2700 лет.
Одна из них гласит: «Дворец Асархаддона, сильный царь, царь мира, царь Ассирийский, правитель Вавилонский, царь Шумерский и Аккадский, царь царей низшего Египта, верхнего Египта и древнего царства Куш, расположенного к югу от Египта в Нубии».
Историкам известно, что правители Куша, согласно другим археологическим источникам, в определенный момент были управляющими главами в Египте. Источники также рассказывают, что Асархаддон победил правителей Куша и выбрал новых людей для управления Египтом.
Другая надпись, найденная под могилой Ионы гласит, что правитель Асархаддон восстановил храм бога Ашшура (бог воины, главный бог ассирийцев), воссоздал древние города Вавилон и Эсагил, а также обновил статуи великих богов.
Древние писцы также рассказали о семье правителя: Асархаддон был сыном Синаххериба (704—681 годы до н. э.) и потомком Саргона II (721—705 годы до н. э.), который также был «царем Ассирийского мира».
Чтобы получить полную историческую картину, археологам пришлось исследовать другие древние надписи в Ниневии, которые долгое время были недоступны из-за политических конфликтов. Многие из надписей рассказали о военных успехах правителя и о редких неудачах.
«Меня окружили, победили, разграбили, уничтожили и сожгли огнем двадцать один город вместе с небольшими городами в их окрестностях...» — гласит одна из надписей.
Теги: Донбасс, подпись, могила, пророк
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