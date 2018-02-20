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Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют
Болезнь президента Российской Федерации Владимира Путина вызвала панику у россиян, потому что его олицетворяют со всей страной, и кроме него не видят альтернативы.
Об этом говорится в статье Михаэля Туманна для немецкой газеты Die Zeit, передает 24tv.
"Исторический материализм сегодня заменен уверенностью в том, что альтернативы Путину не существует. Существует мнение, что именно это может привести путинскую систему к внезапному краху", – отметил журналист.
Также Туманн процитировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина: "Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет и России".
Стоило советскому руководителю схватить, например, простуду, на его место приходил коллектив. Теперь же, если Путина долго не показывают по телевидению за штурвалом истребителя или когда он дает указания генералам и директорам предприятий, все начинают волноваться – и не столько из-за пропавшего Путина, сколько за всю Россию,
– отметил немец.
По мнению журналиста, это может быть преувеличением, так как многие факторы говорят о том, что авторитарная система Путина переживет своего создателя.
"Однако чувство беспокойства, связанное с одним-единственным всесильным спасителем отечества, мобилизует многих россиян. Именно на них делаются все ставки 18 марта, на этой большой мессе в честь Путина", – подытожил он.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин отменил два публичных мероприятия. Есть разные версии, почему он это сделал: из-за болезни или из-за осложнения ситуации в Сирии
Теги: Донбасс, Путин, болезнь, паника
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