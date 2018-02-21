Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни

21.02.2018 19:40

Те, кто смотрел «Битву экстрасенсов», знают, кто такая Алена Курилова. Для остальных — это победительница и судья телешоу, где люди состязаются в своих способностях ясновиденья, пишет leprechaun.

Она с радостью делится работающими советами, которые помогают начать успешную жизнь. Всё очень просто!

1. Перед важным событием

Если предстоит важное событие, накануне подготовьтесь. Перед сном поставьте обувь носками к выходу. На следующее утро, когда обуетесь, первый шаг через порог сделайте правой ногой.

2. Для уверенности в положительном результате

Чтобы точно всё прошло гладко, возьмите красную нить из натуральной шерсти. Отмерьте длину нити: она должна быть от кончика среднего пальца до локтя. Завяжите ее на 12 узелков. Когда вяжете каждый узел, приговаривайте: «Я хочу, чтобы всё получилось». Положите нить под коврик у выхода. Когда будете идти из дома, перешагните его правой ногой.

3. На счастье

Приобретите конскую подкову. Она может быть сувенирной или настоящей, но обязательно новой. Пусть кто-то из ваших близких ее спрячет, а вы потом должны ее отыскать. Когда найдете, повесьте над дверью «рожками» вверх. Подкова — символ удачи и благополучия. Найдя ее, вы обретете счастье.

4. От болезней

Если в семье кто-то часто болеет без причины, возьмите его простынь. Откройте окно и вытряхните ее со словами: «Новый день — новая пища, новый день — новое здоровье». Это позволит избавиться от недуга.

5. Для привлечения того, чего вам не хватает

На рассвете в Рождественскую ночь возьмите топор и ударьте им тупой стороной о порог. Дверь при этом должна быть открыта. Говорите: «Прибываю, прибываю, к дому зазываю…», а затем дополните фразу тем, что именно вы хотите привлечь. Многие просят счастья и здоровья. Алена Курилова сама проводила этот обряд. Она в него верит.

6. Для сохранения успеха

Если у вас всё хорошо, чтобы оно не убыло, просто будьте благодарны. Дарите нуждающимся подарки, занимайтесь благотворительностью, а про себя проговаривайте: «Да не оскудеет рука дающего».

7. Для тех, кто ищет любовь

Если вы хотите встретить своего любимого, можно погадать на Масленицу — это не грех, а традиции. Там вы и найдете нужную для вас подсказку.

8. От ссор

Если вы ругаетесь в доме и атмосфера постоянно накаленная, займитесь кухней. Готовьте еду в хорошем настроении и с любовью. Чтобы вы ни приготовили, когда ваши родные попробуют, они подобреют.

9. От неудач

Не судите и не судимы будете. Совет очень простой, но многие игнорируют его. Люди проклинают родных, а потом это возвращается к ним бумерангом.

10. Для воплощения планов в реальность

Будьте интересны себе, и остальные будут за вами идти. Не злитесь на весь мир, а стройте планы. Пропишите их на листке и окружите свечами. Всё сбудется! Посещайте места, где вы чувствуете себя сильными. Это может быть как лес возле дома, так и храм. Не давайте «токсичным» людям отравлять вам жизнь.

Источник: https://from-ua.com