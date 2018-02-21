Все рубрики раздела
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни
Те, кто смотрел «Битву экстрасенсов», знают, кто такая Алена Курилова. Для остальных — это победительница и судья телешоу, где люди состязаются в своих способностях ясновиденья, пишет leprechaun.
Она с радостью делится работающими советами, которые помогают начать успешную жизнь. Всё очень просто!
1. Перед важным событием
Если предстоит важное событие, накануне подготовьтесь. Перед сном поставьте обувь носками к выходу. На следующее утро, когда обуетесь, первый шаг через порог сделайте правой ногой.
2. Для уверенности в положительном результате
Чтобы точно всё прошло гладко, возьмите красную нить из натуральной шерсти. Отмерьте длину нити: она должна быть от кончика среднего пальца до локтя. Завяжите ее на 12 узелков. Когда вяжете каждый узел, приговаривайте: «Я хочу, чтобы всё получилось». Положите нить под коврик у выхода. Когда будете идти из дома, перешагните его правой ногой.
3. На счастье
Приобретите конскую подкову. Она может быть сувенирной или настоящей, но обязательно новой. Пусть кто-то из ваших близких ее спрячет, а вы потом должны ее отыскать. Когда найдете, повесьте над дверью «рожками» вверх. Подкова — символ удачи и благополучия. Найдя ее, вы обретете счастье.
4. От болезней
Если в семье кто-то часто болеет без причины, возьмите его простынь. Откройте окно и вытряхните ее со словами: «Новый день — новая пища, новый день — новое здоровье». Это позволит избавиться от недуга.
5. Для привлечения того, чего вам не хватает
На рассвете в Рождественскую ночь возьмите топор и ударьте им тупой стороной о порог. Дверь при этом должна быть открыта. Говорите: «Прибываю, прибываю, к дому зазываю…», а затем дополните фразу тем, что именно вы хотите привлечь. Многие просят счастья и здоровья. Алена Курилова сама проводила этот обряд. Она в него верит.
6. Для сохранения успеха
Если у вас всё хорошо, чтобы оно не убыло, просто будьте благодарны. Дарите нуждающимся подарки, занимайтесь благотворительностью, а про себя проговаривайте: «Да не оскудеет рука дающего».
7. Для тех, кто ищет любовь
Если вы хотите встретить своего любимого, можно погадать на Масленицу — это не грех, а традиции. Там вы и найдете нужную для вас подсказку.
8. От ссор
Если вы ругаетесь в доме и атмосфера постоянно накаленная, займитесь кухней. Готовьте еду в хорошем настроении и с любовью. Чтобы вы ни приготовили, когда ваши родные попробуют, они подобреют.
9. От неудач
Не судите и не судимы будете. Совет очень простой, но многие игнорируют его. Люди проклинают родных, а потом это возвращается к ним бумерангом.
10. Для воплощения планов в реальность
Будьте интересны себе, и остальные будут за вами идти. Не злитесь на весь мир, а стройте планы. Пропишите их на листке и окружите свечами. Всё сбудется! Посещайте места, где вы чувствуете себя сильными. Это может быть как лес возле дома, так и храм. Не давайте «токсичным» людям отравлять вам жизнь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ясновидящий, советы, удача
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины21:48
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- В Украине построят новый международный аэропорт21:10
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов