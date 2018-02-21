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В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)
21.02.2018 07:48
Почему коты мурчат, шипят и мяукают? Лайфхакер рассказывает об особенностях общения с пушистыми питомцами.
После рабочего дня вы приходите домой и начинаете рассказывать своей кошке о том, как плохо вам в коллективе. В ответ на вашу тираду вы слышите жалобное "мяу". Что это? Кошка вас пожалела или просто напомнила, что её нужно покормить?
Это видео поможет вам понимать своего пушистого любимца:
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, домашние животные, кот
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