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Как быстро восстановить силы после попойки
Головная боль, тошнота, рвота, расстройство пищеварения, упадок сил – все это неблагоприятные последствия процесса усвоения организмом алкоголя. Эксперты рассказали, как помочь собственному телу быстрее переработать спиртное и восстановиться, передает Сегодня.
При употреблении спиртных напитков организм вынужден справляться с действием этанола (С2Н5ОН), который быстро проникает во все клетки, а также ацетона и сивушных масел (это побочные продукты дистилляции алкоголя). По мнению ученых, витамины группы B помогают усваивать алкоголь быстрее и играют роль средств профилактики похмелья, об этом сообщил МИР24. В частности, медики посоветовали использовать витамины В1 (тиамин) и В6 (пиридоксин).
"Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и обладает детоксикационным действием. Установлено, что 1200 мг данного витамина снижает симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды", – рассказали специалисты.
Также следует знать, что оба витамина нужно принимать в жидком виде, разведя в небольшом количестве воды. Принимать В6 и В1 одновременно не нужно – при этом усваивается лишь один из компонентов. Сначала следует принять пиридоксин, спустя 4-6 часов – тиамин.
После приема витамин В6 и В1 медики считают целесообразным принять витамин С. Аскорбинка способствует более эффективному выведению из организма токсинов, образовавшихся в процессе выпивки.
В целом, чтобы не страдать впоследствии от похмелья, за столом не нужно смешивать разные виды спиртных напитков, а сам алкоголь – чередовать с водой, и при этом плотно закусывать.
Теги: Донбасс, алкогольное опьянение, восстановление
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