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Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
Если говорить о разнице между замужней женщиной и незамужней девушкой в прежние времена, то она была очевидна. Фасон одежды, прическа — все эти социальные атрибуты были призваны указывать на ее семейное положение. Сейчас такие вещи стерлись, никто не ограничивает женщин ни в выборе стиля, ни в выборе конкретного цвета, покроя или дизайна одежды. Но кое-что все же осталось…
И это — взгляд. Замужняя женщина смотрит на мужчин критичнее. Без ожидания, без поиска или внутреннего выбора, который в целом естественен для девушки на выданье. Она смотрит прямо и трезво во многом потому, что стоит на ступеньку выше в плане житейского опыта. Именно поэтому психологи советуют подругам, ищущим любовь, по возможности показывать новых знакомых умудренным опытом семейным дамам. Только очень важно, чтобы это была женщина с нормальной семьей и гармоничными в ней отношениями. Трижды разведенная подруга вряд ли даст молодой девушке ценный совет по поводу счастливого супружества.
Интересно, что на этот счет был проведен научный эксперимент. Фотографии привлекательных мужчин показывали как свободным женщинам, так и тем, кто уже был в браке. А на предложенных им фотографиях – не просто человек, а ситуация. К примеру: муж опаздывает на работу, мужчина покупает бабушке продукты и т.д.
После просили составить мнение о мужчинах. Так вот замужние участницы были менее лояльны в оценке и реже закрывали глаза на какие-то мужские недостатки.
Не зря говорят, что глаза — зеркало души, и по ним можно прочесть многое!
Источник buratinsburger.ru
Теги: Донбасс, женщина, одиночество, взгляд
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