Все рубрики раздела
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений
Рано или поздно каждый из нас оказывается посреди блестящего зала в выглаженном костюме и в присутствии друзей и малознакомых родственников говорит "Да", пишет from-ua с ссылкой на росСМИ.
Некоторые сознательно стремятся к такой участи, некоторые становятся семейными людьми случайно. А уж сколько продлится семейное счастье, одному Богу известно.
Хотя, как выясняется, не одному. Свадебные фотографы, которые были свидетелями тысячи свадеб по долгу службы, могут читать судьбу вашего брака по свадебным фотографиям.
Итак, 4 признака того, что брак обречен, - по мнению свадебных фотографов.
1. Один из молодоженов не хочет позировать
"Однажды, на заре моей карьеры, меня позвал на свадьбу жених, причем по телефону, - предается воспоминаниям фотограф Роб Грир из Лос-Анджелеса. - Когда я приехал на свадьбу, невеста посмотрела на меня и, ткнув в объектив, сказала: "Не смей направлять на меня эту чертову штуку". Они расстались через три месяца". Разумеется, история не обязательно должна быть настолько драматичной. Но если один из молодых не хочет фотографироваться, корчит рожи или разбил фотографу глаз, то это верный признак, что ему не нравится то, что происходит.
2. Молодые не могут сойтись в вопросе цены фотографий
"Деньги - важная часть каждого брака, и часто именно они виноваты в том, что союз распался", - убежден Карлос Джей Осорио, фотограф из Майами. Его опыт говорит о том, что если пара ссорится уже на этапе выбора фотографа и стоимости фотографий, то и в дальнейшей семейной жизни у них будут конфликты финансового характера.
3. Молодые злобно шутят друг над другом во время фотосессии
Показывают язык, дают пинка, просят сфотографировать их так, будто жених тянет невесту за волосы. Все это пара может преподносить как шутку, но Роб Грир уверен, что это реальная, но подавлена взаимная ненависть.
"За свою карьеру я снял более тысячи свадеб и уверяю вас, что, если молодожены злобно шутят друг над другом, в реальном супружеской жизни все будет только хуже".
4. Молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы
Казалось бы, это плохо. Но одно дело позировать для фото и удовлетворять потребность гостей в "горько!" И совсем другое - действительно смотреть друг на друга и быть рядом.
"Когда пара надолго расходится, чтобы поговорить с гостями, или молодожены танцуют несколько танцев подряд с другими партнерами, - это плохой знак", - уверена Гретчен Уэйкман. Разумеется, у вас впереди вся жизнь. Но по-настоящему влюбленные люди хотят быть вместе здесь и сейчас.
Теги: Донбасс, отношения, свадьба, конец
- Иванов, Петров, Сидорова... Как дончанин женился на дочери лучшего друга
- Медовый месяц: пережить и не развестись
- 09.09.09. Поймать фортуну за фату!
- "Стреляющая свадьба" с порошком у жениха и невесты сорвала церемонию
- Бездомные в США потратили 20 тысяч долларов на свадьбу мечты
- Появились первые кадры из фильма о Кейт Миддлтон и принце Уильяме (ФОТО)
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины21:48
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- В Украине построят новый международный аэропорт21:10
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов