За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты

22.02.2018 16:27

Госорганы определились, как мониторить выполнение провайдерами блокировки запрещенных российских сервисов и соцсетей. Непонятно, кто за это заплатит.

Прошло девять месяцев с тех пор, как президент Петр Порошенко ввел в действие санкции против РФ. Украинским провайдерам запретили осуществлять доступ к крупным российским сайтам, таким как Яндекс, Mail.ru, а также социальным сетям Одноклассники и ВКонтакте на три года.

Слабое место запрета - государство не предоставило провайдерам объяснений, каким образом они должны блокировать интернет-ресурсы технически и кто из государственных органов будет контролировать исполнение. Это добавило неразберихи. И каждый из операторов осуществлял блокировку в зависимости от своих особенностей и возможностей.

Было впечатление, что государственные органы (Госспецсвязи, НКРСИ, Киберполиция, СБУ) не горели желанием разрабатывать какие-либо разъясняющие документы и вообще брать на себя инициативу.

Доработанный документ, регламентирующий, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы, всплыл совсем недавно, в процессе его согласования между госорганами.

Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила необходимый проект постановления Кабмина, разработанный Госспецсвязи (выполняет функцию администратора в сфере телекома).

LIGA.net решила разобраться, в чем суть документа, чем его принятие чревато для провайдеров и УАнета в целом.

Что придумали в Госспецсвязи

В согласованном с НКРСИ проекте указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим им IP-адресам. С одной стороны, это самая простая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится закупать дорогостоящее оборудование. С другой - она очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу.

"Мы попадем туда же, куда попали россияне. Лочить (сайты. - Авт.) по IP - это путь, когда можно залочить весь интернет", - говорит глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко.

CEO Датагруп Михаил Шелемба озадачился вопросом: а нужны ли после этого DPI?

Нужно сказать, что когда в прошлом году указ вступил в силу, некоторые провайдеры были готовы пойти на более жесткие меры - установить на свои сети DPI (Deep Packet Inspection - оборудование, которое используется провайдерами для детальной фильтрации трафика).

Такая мера значительно усложнила бы работу сервисов и приложений VPN, которыми сейчас пользуются украинцы, все еще предпочитающие сидеть во ВКонтакте и Одноклассниках (согласно исследованию Factum Group, сразу три российских сайта - ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов).

За чей счет мониторинг

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты.

Но, согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн. Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств. Хотя из постановления неясно, на какие именно сети будет установлено такое оборудование и хватит ли указанной суммы на его закупку.

“Все это постановление - профанация. Я в принципе не понимаю, зачем мониторить то, что априори выполнить нельзя? Ведь эти все блокировки по IP и DNS - они неэффективны”, - отмечает глава совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова.

По мнению гендиректора группы компаний Триолан Вадима Сидоренко, из постановления не до конца понятно, за чей счет будет осуществляться установка оборудования спецслужб.

Участники рынка в неофициальных беседах с журналистом LIGA.net рассказывали ранее, что сумма, которая потребуется, чтобы мониторить даже 15 операторов, может составлять несколько сотен миллионов гривень.

“Может, это выделяют деньги не на оборудование, а на то, чтобы заставить кого-то купить это оборудование”, - размышляет Сидоренко.