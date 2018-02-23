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7 советов по борьбе с апатией
Апатия, как и лень, наступает внезапно, однако, она не может возникнуть спонтанно, без каких-либо причин. Поэтому, апатию, как и многие другие проблемы можно предотвратить, или же, устранив причину разобраться с ней. Конечно же, бороться с апатией не просто – сложно найти в себе силы, чтобы сделать первые шаги, когда энергетический заряд на нуле. Но, если постараться и захотеть, все возможно! Рассмотрим 7 советов, которые помогут решить проблему с апатией.
1. Начинайте двигаться
Апатия связана с потерей интереса и желаний, а не только энергии, поэтому важно собрать максимум оставшихся сил для того, чтобы сделать рывок и преодолеть эту преграду, которая возникла на жизненном пути. Как известно, все кроется в нашей голове – именно мозг регулирует большинство процессов, которые связаны с нашим психическим состоянием. Поэтому, нужно начинать решать проблему изнутри, то есть, подстегнуть свой мозг к усиленной работе. Как это можно сделать? Самое простое – начать двигаться, много и активно. Встать, пройтись по улице и подышать свежим воздухом, пробежаться, выполнить десяток простых упражнений. За счет физической нагрузки активизируется кровообращение и мозг получит мощный допинг для активного сотрудничества с нашей душей. Благодаря этому уже спустя 15-20 минут вы почувствуете больше жизненной энергии.
2. Реализуйте давнюю мечту
Вспомните любое из ваших достижений. Что вы ощущали в тот момент, когда смогли реализовать свою мечту или поставленную цель? Помните это ощущение счастья и прилив энергии. В такие минуты в организме человека происходит мощный выброс дофамина, который и дает такое состояние эйфории, наполняет энергией. Поэтому, реализация мечты, пусть и самой маленькой, подарит вам заряд вдохновения, энергии и счастья. Для этого просто нужно приложить немного усилий – а это сделать вам поможет воля.
3. Посмотрите мотивирующий фильм
Сегодня у каждого человека есть возможность получить искусственный «допинг» для своей души – просто просмотрев мотивирующий фильм можно не только окунуться в атмосферу другой жизни, но и перенести оттуда эмоции и в свою реальность. Провести приятный вечер за просмотром качественного фильма – это просто и не требует особых усилий, но после этого вы почувствуете зарождающееся желание жить и действовать, добиваться новых высот и не опускать руки, несмотря ни на что.
4. Попросите помощи у друзей
Конечно же, не каждый человек может похвастаться такими друзьями, которые поспешат на помощь. Даже если таковые и найдутся, то не все знают что делать и как помочь человеку в апатии. Однако, общение с веселыми и позитивными людьми, и их искреннее желание помочь другу не останутся бесполезными – они сыграют свою роль и вы почувствуете это. Поддержка в душевных вопросах всегда играла важную роль и именно поэтому нам нужны такие люди, которые помогут нам сохранять свое вдохновение и приумножать его.
5. Начните делать что-то новое
Ничто так не наполняет азартом и не мотивирует, как новизна и неизвестность. Подумайте о том, что нового вам бы хотелось сделать прямо сейчас, ну или в ближайшее время. Просто сядьте с листком и ручкой и запишите все идеи, которые приходят в вашу голову. Вовсе не обязательно испытывать все идеи из записанных, однако, в этом списке будет, как минимум, 2-3 мысли, достойных вашего внимания. Попробуйте себя в чем-то новом, и это освежит ваши эмоции и чувства, вернет вам вкус жизни!
6. Влюбитесь
Любовь – это достаточно глубокое понятие, которое имеет тысячи разных трактовок и пониманий. Однако, влюбленность – это более «земное» чувство, которое можно ощутить и измерить, которым можно управлять. Используйте потенциал влюбленности для того, чтобы поднять себя из пучины апатии и сделать мощный прорыв в жизни. Влюбитесь просто так, не требуя ничего взамен, просто, чтобы насладиться прекрасным чувством и разбудить внутри себя бушующую «весну», которая заставляет все расти, подниматься к теплым лучам солнца. Не переживайте о том, Что вам делать потом с этим чувством – влюбленности проходят быстро и безболезненно.
7. Насладитесь отдыхом
Ну и самый приятный способ расправиться с апатией – это наслаждаться ей какое-то время. Часто люди впадают в апатию только потому, что слишком много работают и истощают свои внутренние ресурсы, а поэтому, такой приступ не станет проблемой, а наоборот, поможет ее разрешить. Прислушайтесь к себе и своему телу – возможно, вам нужно немного отдыха. Отстранитесь от всего, перестаньте винить себя за ваше состояние и просто отдохните, пусть даже совсем не вставая с дивана. Это гарантировано пойдет вам на пользу, если вы уже давно не отдыхали!
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, советы, апатия
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