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Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья
В любой квартире существуют вещи, которые нужно протирать и дезинфицировать гораздо чаще, чем мы думаем
В каждом доме и любой квартире существуют вещи, которые нужно протирать и дезинфицировать гораздо чаще, чем мы думаем, так как даже те вещи, которые мы постоянно используем, не обращая на это внимания, могут нести в себе большую опасность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
1. Пульт от телевизора. Он содержит на себе массу бактерий. Раз в 2-3 недели его следует тщательно обрабатывать дезинфектором, уничтожающим микробы, но не вызывающим кожную аллергию.
2. Ключи. Их желательно пару раз в неделю опускать в раствор дезинфицирующего средства, так как этот мелкий объект собирает на себя бактерии отовсюду, в итоге неся их в ваш дом.
3. Мышь от компьютера. Все, как с пультом. Но так как мышь не состоит из множества отверстий и кнопок, ее достаточно протирать спиртовой влажной салфеткой раз в пару дней.
4. Дверные ручки. Даже если вы редко выходите из дома и вам кажется, что вы беретесь за ручки дверей чистыми руками, все-равно обрабатывайте их дезинфектором или простым спиртом хотя бы раз в неделю.
5. Мыльница. Порой в мыльнице можно обнаружить даже бактерии рода кандида, которые становятся причиной стоматита, гингивита и молочницы. В данном случае лучше пользоваться жидким мылом, но если у вас все же есть контейнер для него, то мыло не должно в нем плавать. Так как остатки воды после мытья грязных рук могут содержать в себе полезную для микробов щелочь.
Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, опасность, вещи
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