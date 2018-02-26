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Как перестать обижаться? 6 действенных способов
Порой нам кажется, что мир несправедлив и люди несправедливы по отношению к нам, и вообще вокруг нас царит какая-то вселенская несправедливость. Как перестать обижаться на всех и вся? Иногда кажется, что это невозможно. Но возьмите себе на заметку несколько способов, как справиться с обидами и, может, они вам пригодятся.
Не ожидайте многого, и обида не появится
Обида – это реакция на ожидания, которые не оправдались. Чтобы исключить этот фактор из списка запомните: никто никому не должен ничего. В том, что вы ожидали от человека больше, чем он мог вам предложить, он не виноват, а на себя обижаться бессмысленно. Поэтому причин для расстройства больше нет.
Вспомните, на что вы обижались в последний раз. А теперь повторите мысленно ту ситуацию, используя принцип «никто никому». Ну, что? Согласитесь, когда из оценки различных ситуаций уходит эмоциональная окраска, то все кажется не настолько неприятным и обидным, как мы привыкаем считать.
Не рассматривайте ситуации сквозь призму эмоций
Допустим, однажды на работе вами были очень недовольны и отчитали при всех. Обидно? Кто бы сомневался. А теперь уберем эмоции и посмотрим, что у нас в сухом остатке: начальник недоволен, повысил голос, коллеги слышали. У руководителя работа такая, ему положено громко разговаривать с подчиненными. Он, может, хотел не обидеть вас, а донести свою точку зрения на ситуацию. Вы выслушали, сделали выводы и работаете дальше. Спокойно и с миром в душе.
Это можно проделывать абсолютно с любой ситуацией. Убираем эмоции подальше, делим произошедшее событие на мелкие эпизоды, и получаем набор нейтральных действий, на которые обижаться нет смысла.
Включайте переводчик «с русского на интеллигентный»
К сожалению, в нашем сложном мире довольно непросто оставаться беспристрастным и спокойным. Тем более, когда вокруг столько злости и агрессии. И сложно в ответ на грубость не ответить тем же.
Для этого и нужен внутренний переводчик. Допустим, в транспорте вам сказали: куда лезешь. Мысленно переводим это на вежливый язык и получаем фразу типа «извините, здесь так неудобно стоять, а вы, протискиваясь, наступили на мою ногу и мне больно». Есть причина для того, чтобы обижаться?
В разных ситуациях реагировать следует по-разному, но обижаться нет смысла ни в одной из них. С использованием мысленного переводчика любая проблема предстанет перед вами максимально нейтральной, или даже с оттенком иронии или юмора. Настраивайте себя на позитив и вопроса «как перестать обижаться» у вас даже не возникнет.
На детей не обижаются
Включите воображение, представьте, что вас обижает ребенок, а на детей не обижаются. Они же не отдают себе отчета в своих действиях. И подумайте, как забавно может выглядеть взрослый человек в образе карапуза. Забавно и немного смешно.
Критика – не повод для обид
Если ваши действия подвергаются критике, значит, их заметили, отреагировали. А это означает, что вы не топчетесь на месте, двигаетесь в нужную вам сторону. Чем успешнее вы становитесь, тем больше вас будут критиковать и обсуждать. А чем выше поднимается планка самореализации, тем меньше остается времени на то, чтобы переживать по поводу замечаний в свой адрес. Собой надо гордиться!
Все проходит со временем
Когда вы собираетесь на что-либо обидеться, попробуйте посмотреть на ситуацию издалека. Представьте, как вы будете себя чувствовать, вспоминая ее через несколько лет. Думаю, многие обиды даже и не вспомнятся, а некоторые покажутся настолько незначительными, что вы будете удивлены, как они могли вас так сильно задеть.
Что в итоге?
Любое действие, которое мы делаем, должно быть для нас полезным. А что хорошего можно почерпнуть, обижаясь? Зачем тратить свои душевные силы на бесполезные переживания? И если эти чувства вам не нужны, тогда учитесь смотреть на мир позитивнее, и он вас еще удивит.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, психология, обида
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